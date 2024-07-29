女神養成！迪麗熱巴「清晨5點鍛鍊」　自爆有強迫症靠買衣服舒壓

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迪麗熱巴也提到，往往殺青要進入下一個劇組前的空檔，就是她最忙的時候，「因為要把拍戲時『欠下』的廣告、活動、拍攝全部都要完成，就要每天飛來飛去。」真的有空閒時間可以休息時，她則會選擇待在房間，「追劇，不忙的時候，就是躺著，因為這就是最好的放鬆方式。」她相當享受一個人的時光，就連工作人員都時常要她多出去走走、交朋友。
迪麗熱巴此次在《幸福，觸手可及》飾演服裝設計師，而經常在社交平台分享私服穿搭的她，每次照片發出就引起熱議，女生們總是爭相模仿她的穿搭，她也分享自己的穿搭祕訣，「第一是比例、第二是色彩搭配。」對她來說買衣服也是犒賞自己的方式。
她也分享自己有收納強迫症，「襪子一定要放在哪個抽屜裡，然後衣服也要按照明天穿、後天穿、大後天穿這樣子分類。」並且經常「斷捨離」維持收納空間，她也說，以前確實會捨不得，現在則覺得那些物品乘載的回憶留在心裡就可以。
除了對流行時尚相當關注，迪麗熱巴對「吃」也有很大的熱忱，在《幸福，觸手可及》的花絮裡經常可以看到她拿著小零食在吃，就連道具的食物也不放過，吃得津津有味，不過現在已過30歲的她坦言，「以前怎麼吃都不胖，現在真的會胖了，可能有些角度看變醜了，但這個體重，我更健康。」原本熱愛澱粉、肉類的她，現在則是多吃蔬菜，還會早起健身，哪怕早上6點開工，也會5點就起來鍛鍊。