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女神養成！迪麗熱巴「清晨5點鍛鍊」　自爆有強迫症靠買衣服舒壓

▲迪麗熱巴說自己有強迫症，工作累的時候會靠買衣服抒壓，就算早上6點有工作，也會5點起床鍛鍊。（圖／中天提供）
▲迪麗熱巴說自己有強迫症，工作累的時候會靠買衣服抒壓，就算早上6點有工作，也會5點起床鍛鍊。（圖／中天提供）

記者李欣容／台北報導

迪麗熱巴在電視劇《幸福，觸手可及》中飾演服裝設計師「周放」，得知渣男未婚夫出軌多年，公司更因未婚夫而陷入困境，但她沒因此放棄，反而化身霸氣女強人，並意外與黃景瑜飾演的電商總裁「宋凜」相遇，出道超過10年，有拚命三娘封號的她，透露自己平時都靠買衣服舒壓，對衣服的收納有些強迫症，襪子、衣服的分類都要整整齊齊。

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迪麗熱巴出道已超過10年，有許多代表作，像是《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等劇，更累積了26部電視劇以及多部電影、綜藝節目，每每出現都帶給大家不一樣的面貌，基本上一直都是無縫進組的她，就連近日即將要殺青，也要馬不停蹄地準備進入下一個劇組，堪稱「演藝圈拚命三娘」代表。

▲迪麗熱巴對時尚很有想法，平時也會定期斷捨離。（圖／中天提供）
▲迪麗熱巴對時尚很有想法，平時也會定期斷捨離。（圖／中天提供）
迪麗熱巴也提到，往往殺青要進入下一個劇組前的空檔，就是她最忙的時候，「因為要把拍戲時『欠下』的廣告、活動、拍攝全部都要完成，就要每天飛來飛去。」真的有空閒時間可以休息時，她則會選擇待在房間，「追劇，不忙的時候，就是躺著，因為這就是最好的放鬆方式。」她相當享受一個人的時光，就連工作人員都時常要她多出去走走、交朋友。

迪麗熱巴此次在《幸福，觸手可及》飾演服裝設計師，而經常在社交平台分享私服穿搭的她，每次照片發出就引起熱議，女生們總是爭相模仿她的穿搭，她也分享自己的穿搭祕訣，「第一是比例、第二是色彩搭配。」對她來說買衣服也是犒賞自己的方式。

她也分享自己有收納強迫症，「襪子一定要放在哪個抽屜裡，然後衣服也要按照明天穿、後天穿、大後天穿這樣子分類。」並且經常「斷捨離」維持收納空間，她也說，以前確實會捨不得，現在則覺得那些物品乘載的回憶留在心裡就可以。

▲迪麗熱巴成名後，一舉一動備受關注。（圖／迪麗熱巴微博）
▲迪麗熱巴私底下很愛吃，但年過30笑說開始「吃得胖」了。（圖／迪麗熱巴微博）
除了對流行時尚相當關注，迪麗熱巴對「吃」也有很大的熱忱，在《幸福，觸手可及》的花絮裡經常可以看到她拿著小零食在吃，就連道具的食物也不放過，吃得津津有味，不過現在已過30歲的她坦言，「以前怎麼吃都不胖，現在真的會胖了，可能有些角度看變醜了，但這個體重，我更健康。」原本熱愛澱粉、肉類的她，現在則是多吃蔬菜，還會早起健身，哪怕早上6點開工，也會5點就起來鍛鍊。

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