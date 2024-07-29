IVE演唱會出問題！LIZ緊急飆高音救場 「零修音開全麥」影片曝光
新生代韓國女團IVE由Gaeul、兪真、怜、員瑛、LIZ、Leeseo六位成員組成，近來正如火如荼的展開世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I HAVE》，昨（28）日來到澳洲雪梨開唱，當她們表演到一半時，音響設備竟然出現問題，導唱直接消音，成員LIZ（金志垣）立刻反應過來接著清唱下去，影片一公開後，韓網也對IVE的實力讚譽有加。
記者史平旭／綜合報導
雪梨演唱會上，IVE在表演〈I AM〉時，途中偶遇放送事故，只見音響沒聲音後，其他成員面面相覷露出尷尬的表情，似乎在思考是否要暫停，但LIZ沒有中斷接著清唱下去，而且高音相當穩定悅耳，絲毫聽不出慌亂，靈機反應不僅把演唱會的氣氛炒到最高點，也令粉絲大讚LIZ的反應能力和歌喉。
許多人也十分意外，從出道以來實力一直備受爭議的IVE，在演唱會中是真的「開麥」表演；使得這段影片引起正反兩派的激烈討論，粉絲們回憶起IVE剛出道時，躲高音、開麥沒聲到如今熟練處理舞台事故，已經進步非常多了。
其他觀眾則認為其餘成員遇到危機只會呆站在原地，況且這個部分本來就是合唱，怎麼最後只剩LIZ在唱，反應兩極，實力爭議再度登上熱門話題。
IVE成員包含Gaeul、兪真、怜、員瑛、LIZ、Leeseo，於2021年以單曲〈ELEVEN〉出道，2022年憑藉歌曲〈LOVE DIVE〉一舉奪得當年韓國音樂排行榜年度冠軍，是目前南韓當紅女子團體。