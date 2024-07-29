公視播出「罷樑」專題挨批立場偏頗　拆樑團體反嗆：別抹滅發聲權

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對此，「山海公民拆樑行動」表示，該報導是呈現公民對於政治想法與參與，無法理解的是，為何國民黨立委又不斷推往到政治鬥爭？難道第三種公民聲音，不能超越藍綠之外？新一代公民參與政治，著重於國家以及居住城市發展，非藍綠政治理論。
「山海公民拆樑行動」認為，這場罷免活動得到全國關注，且公視願意青睞製作專題報導，除了這是國家民主體制公民行使罷免權的實踐以外，更尤其我們從領銜人到基層志工，全體各光譜「政治傾向」都包含。對於罷免基隆市長這件事情，凝聚的力量超越黨派與顏色，全公民自發參與的罷免行動，在台灣難能可貴，將拆樑行動與過往明顯傾全黨之力，各級民代官員參與的惡意罷免活動混為一談，是對基隆市民的污辱。
「山海公民拆樑行動」說，公視身為國家電視台，採訪社會現象，若特定人士執意要以政黨顏色來看待客觀事實報導，明顯是「藍能你不能」抹滅人民自由發聲的權利，持續漠視公民的聲音與意見。奉勸國民黨切莫逃避選民的意見，否則持續與民心悖離，亦將與未來的執政權距離越來越遠。
「山海公民拆樑行動」也呼籲各黨政治人物勿再抹「綠」本公民團體，身為政治人物，自己本身有政黨立場，就胡亂濫用媒體資源放話，製造不實謠言、佔據社會資源、撕裂群體，有損政治人物身為公眾角色的風骨與氣度。