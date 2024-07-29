48歲林心如長這樣不科學！曝「每年必做醫美」和老公霍建華拚凍齡
林心如今（29）日出席保養品牌發布活動，48歲的她大方分享保養祕訣，除了一年一次的電波醫美之外，也有很多按摩小道具，還有一定會防曬，至於老公霍建華的保養？林心如笑說他自己會擦保養品，不需要擔心，夫妻倆都是默默保養拚凍齡。
記者李欣容／台北報導
林心如和霍建華結婚8年，兩人是演藝圈出了名的凍齡女神、男神，對於保養，林心如最在意輪廓線條，「因為拍戲無法注意到每個角度，不可能只露某一邊，所以輪廓線很重要。」除了固定打電波之外，也有很多按摩的道具，自嘲現在皮膚不比年輕時的恢復力，出門一定會擦防曬，「紫外線滿傷皮膚的，真的不能曬。」
除此之外，林心如一週運動5天，每天都會有不同課程，飲食則以清淡為主，每天還會喝3千cc的水，至於老公的保養？林心如笑喊，「不用擔心他！」霍建華自己也有在擦保養品，但如果有好用的會互相分享。
下個月就是父親節，林心如說7歲的女兒從小就會做卡片，想必今年也不會忘記，倒是她忙到忘記父親節，趕緊說，「還好這次父親節在平日，應該會比較好訂餐廳！」暑假已經過一半，女兒忙著上夏令營，她也忙著籌備新戲，一家人各自忙碌，想一起出國旅行還得再等等了。