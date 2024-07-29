今日來講股／大盤還沒跌完怎操作？分析師：目光轉向「3低股」

7月消費者信心指數創近3年新高　專家示警：颱風恐衝擊下半年物價

▲7月消費者信心指數雖創下近3年來新高，但專家表示，調查訪問時間落在凱米颱風前，颱風期間農損嚴重，蔬果及外食費恐因此上漲，對接下來的物價產生持續影響。（圖/記者張勵德攝）
▲7月消費者信心指數雖創下近3年來新高，但專家表示，調查訪問時間落在凱米颱風前，颱風期間農損嚴重，蔬果及外食費恐因此上漲，對接下來的物價產生持續影響。（圖/記者張勵德攝）

記者魏妤庭／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（29）日發布7月消費者信心指數（CCI），總指數為75.36點，較上月再升2.67點，創下近3年來新高。其中，民眾對未來物價、家庭經濟等，創下2年以來最高信心水準，就業信心創下4年多來新高。不過，專家認為，調查訪問時落在凱米颱風前，颱風農損嚴重，蔬果及外食費都可能上漲，對於接下來物價產生持續影響。

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中央大學台灣經濟發展研究中心發布7月消費者信心指數，總指數75.36點，較上月上升2.67點，創下2019年9月以來新高。其中，「未來半年物價水準」上升幅度最多，7月調查為38.41點，較上月上升5.93點，創下2年9個月來新高。上升幅度排第2則是「未來半年就業機會」，調查為75.23點，較上月上升4.09點，創4年多來最高水準。上升幅度第3指標為「未來半年家庭經濟狀況」，7月調查為82.89點，較上月上升3.91點，創下2年9個月來最高。

上升幅度最少指標為「未來半年國內經濟景氣」，7月調查87.38點，較上月上升3.86點，創下2022年5月以來最高。持平的指標則是「未來半年購買耐久性財」，本月調查111.67點。唯一下降指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查56.56點，較上月調查下降1.82點。

中央大學台灣經濟發展研究中心表示，絕對水準來看，6項指標有5項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

中央大學台經發展研究中心執行長吳大任指出，由於7月調查時間為7/18到7/21間，當時股市跌幅不深，在股市及房市多頭氛圍下，整體財富信心上升，影響民眾對物價信心及家庭經濟看法，使得7月各項指數創數年新高，呈現樂觀氛圍。

不過，吳大任表示，7月底股市持續暴跌，再加上凱米颱風來襲，皆未反映在此次調查。凱米颱風造成農損嚴重，蔬果及外食費都可能上漲，也會對下半年物價產生持續影響。

此外，吳大任表示，美股及台股雖跌勢趨緩，但仍不穩定，未來不排除再修正。AI產品雖受到很多企業青睞，但若無法創造營收影響獲利，企業財報表現不好，有可能重演網路的歷史。全球終端需求因中國、歐洲不好，只依靠美國撐，但美國消費支出因家庭債務不斷攀升，消費走弱且失業率上升，外界預期聯準會9月降息，恐是被迫降息。台灣出口依賴美國比例攀高，若美國經濟反轉，台灣出口恐受到嚴重影響，降息對台灣不見得是好消息。

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