郭書瑤爆拍戲「甩態蓋劇本」！當場碎念抱怨態度差　傳遭TVBS封殺

謝佳見潛水險窒息！「腦現人生跑馬燈」嚇哭　被虧下面一包這樣回

▲馬來西亞男星謝佳見（左一）潛水時出現人生跑馬燈，「下面一片黑，感覺快窒息了，一直控制不了身體」，當下差點就哭出來，因為穿著防寒衣錄影，還被虧下面一大包，他也笑回：「本錢好啦。」（圖／三立提供）
▲馬來西亞男星謝佳見（左一）潛水時出現人生跑馬燈，「下面一片黑，感覺快窒息了，一直控制不了身體」，當下差點就哭出來，因為穿著防寒衣錄影，還被虧下面一大包，他也笑回：「本錢好啦。」（圖／三立提供）

記者吳昕蓓／台北報導

馬來西亞男星謝佳見外型俊帥，以演出偶像劇走紅，近來他參加節目《上山下海過一夜之雙島大冒險》挑戰自我，今（29）日和其他主持人黃仕傑、MAX、八弟、祖雄出席節目記者會，透露外景過程很有趣，只是因為有幽閉恐懼症，對於潛水一直很恐懼，在下潛時還出現人生跑馬燈，「下面一片黑，感覺快窒息了，一直控制不了身體」，當下差點就哭出來，由於拍攝節目時要身穿防寒衣，還被虧下面一大包，他也笑回：「本錢好啦。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／三立提供）
▲謝佳見（左二）今日和其他主持人黃仕傑（中）、MAX（右二）、八弟（右一）、祖雄（左一）出席節目《上山下海過一夜之雙島大冒險》記者會。（圖／三立提供）
謝佳見回憶，他從小就在河邊長大，還會幫忙放羊餵豬，是典型鄉下小孩，只是出道後苦於都飾演公子哥，必須維持白淨的貴公子形象，「很謝謝大家給我機會再外面跑，回到兒時的感覺，不用擔心自己會變很黑」，但因為他有幽閉恐懼症，在節目中一直無法克服潛水，他嘗試了好幾次，最後卻還是只下到5米深就不行了。

謝佳見崩潰直呼，當下腦中都跑出人生跑馬燈：「教練一直拉著我下去，都快哭了，太可怕了」，他在節目中獻出潛水初體驗，也讓他下定決心克服潛水，下個月就要去考執照，目前已經考過筆試，他也透露，因為對海底生物很陌生，他看到海龜都會很害怕被咬，被八弟笑虧是怕被罰30萬。

▲（圖／翻攝自《上山下海過一夜之雙島大冒險》臉書） ▲謝佳見（右一）被虧下面一大包。（圖／翻攝自《上山下海過一夜之雙島大冒險》臉書）

MAX也透露，某次錄影下水前，大家就被提醒會有小鯊魚，沒想到下去後，立刻有一隻大鯊魚往他的方向衝去，讓他嚇到腦中也閃過人生跑馬燈，「頓時了解食材的心情，突然了解盤子裡那條魚在想什麼」，他也透過這個節目，對海更有敬畏之心，畢竟永遠無法掌握海裡會出現什麼。另一方面，謝佳見因為拍攝時穿緊身防寒衣下水被虧是大鵰，祖雄笑說：「這也是大自然的生態」，讓謝佳見害羞直呼：「本錢好啦。」


女神養成！迪麗熱巴「清晨5點鍛鍊」　自爆有強迫症靠買衣服舒壓

《我的婆婆2》鍾欣凌害慘楊銘威「被離婚」　女兒蘇晏霈丟工作

劉品言「素顏逛花市」！零偽裝上街曝35歲真實狀態：看我多接地氣

楊丞琳遭爆耍大牌！拍廣告「狂喊3次」換大間休息室　本人回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選