謝佳見潛水險窒息！「腦現人生跑馬燈」嚇哭 被虧下面一包這樣回
馬來西亞男星謝佳見外型俊帥，以演出偶像劇走紅，近來他參加節目《上山下海過一夜之雙島大冒險》挑戰自我，今（29）日和其他主持人黃仕傑、MAX、八弟、祖雄出席節目記者會，透露外景過程很有趣，只是因為有幽閉恐懼症，對於潛水一直很恐懼，在下潛時還出現人生跑馬燈，「下面一片黑，感覺快窒息了，一直控制不了身體」，當下差點就哭出來，由於拍攝節目時要身穿防寒衣，還被虧下面一大包，他也笑回：「本錢好啦。」
記者吳昕蓓／台北報導
謝佳見回憶，他從小就在河邊長大，還會幫忙放羊餵豬，是典型鄉下小孩，只是出道後苦於都飾演公子哥，必須維持白淨的貴公子形象，「很謝謝大家給我機會再外面跑，回到兒時的感覺，不用擔心自己會變很黑」，但因為他有幽閉恐懼症，在節目中一直無法克服潛水，他嘗試了好幾次，最後卻還是只下到5米深就不行了。
謝佳見崩潰直呼，當下腦中都跑出人生跑馬燈：「教練一直拉著我下去，都快哭了，太可怕了」，他在節目中獻出潛水初體驗，也讓他下定決心克服潛水，下個月就要去考執照，目前已經考過筆試，他也透露，因為對海底生物很陌生，他看到海龜都會很害怕被咬，被八弟笑虧是怕被罰30萬。
▲謝佳見（右一）被虧下面一大包。（圖／翻攝自《上山下海過一夜之雙島大冒險》臉書）
MAX也透露，某次錄影下水前，大家就被提醒會有小鯊魚，沒想到下去後，立刻有一隻大鯊魚往他的方向衝去，讓他嚇到腦中也閃過人生跑馬燈，「頓時了解食材的心情，突然了解盤子裡那條魚在想什麼」，他也透過這個節目，對海更有敬畏之心，畢竟永遠無法掌握海裡會出現什麼。另一方面，謝佳見因為拍攝時穿緊身防寒衣下水被虧是大鵰，祖雄笑說：「這也是大自然的生態」，讓謝佳見害羞直呼：「本錢好啦。」