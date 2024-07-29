小勞勃道尼「末日博士」降臨！小辣椒吐真心話 遭拱阻止老公變壞
小勞勃道尼在《復仇者聯盟：終局之戰》告別「鋼鐵人」英雄角色，昨（28）日在漫威Comic-Con活動上，宣告將以反派角色「末日博士」（Doctor Doom）正式回歸。這項保密到家的決定，也引起昔日演出他老婆的「小辣椒」葛妮絲派特洛震驚，在社群上質問老公說：「我不懂，所以你現在是壞人嗎？」粉絲笑翻之外，也敲碗她一起回歸演出，阻止老公變壞。
記者黃雅琪／綜合報導
小勞勃道尼要演出反派角色「末日博士」其實早有傳聞，昨日終於正式公開喜訊，未來將主演漫威電影2026年《復仇者聯盟：世界末日》、2027年《復仇者聯盟：秘密戰爭》。會後，小勞勃道尼也在Instagram開心發文說：「新的面具，新的任務！」他穿著綠色戰袍、手拿銀色面具，對鏡頭自拍興奮展示新身分。
曾在《鋼鐵人》與《復仇者聯盟》系列電影中，演出「鋼鐵人老婆」小辣椒波茲的女星葛妮絲派特洛，一頭霧水的留言問：「我不懂，所以你現在是壞人嗎？」立刻引起廣大粉絲回應「他一直是個壞蛋」、「一起回來演出吧！」、「他需要小辣椒帶他回歸正途，妳可以回來嗎？」、「也許妳應該回來阻止他。」
小勞勃道尼都能夠「換角回歸」了，那麼「小辣椒」葛妮絲派特洛能否一起重返漫威電影呢？她多次被問及此題，曾經很無奈的說：「不要再問了，鋼鐵人已經死了！我們就沒有繼續拍了！」但葛妮絲派特洛在Podcast上，被「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森詢問此題，她卻是沒有把話說死：「我的角色沒有死亡，他們還可以找我演出！」因此，史嘉蕾喬韓森認為，葛妮絲派特洛一定會在某個關鍵時刻回歸。