十盛小吳、紀卜心炎上成借鏡！阿緯年收10億開新品牌：態度很重要
創立緯豆集團的棒棒堂成員阿緯，去年年收破10億受封「餐飲大亨」，經營餐飲成績斐然，今（29）日再宣布開幕首個自創餐飲品牌「炒湘湘」，主打鮮辣帶勁的新潮下飯湘菜。被問起近期手搖飲料「十盛」奶茶網紅老闆小吳、紀卜心遭炎上燒不停的風波，阿緯坦言：「經營難免會有不小心，如果發生事情，有馬上處理很重要；像是可不可立刻處理事發店很有紀律，這件事也算是給自己一個借鏡，出事有責任要站出來」。認為網友比較在乎對事件的處理態度，「你怎麼做交代與處理」是很重要。
記者蕭涵云/綜合報導
棒棒堂成員阿緯創立緯豆集團，旗下代理點點心、忠青商行，踏入餐飲界經營9年，目前全台共有23間餐廳，去年年收破10億受封「餐飲大亨」，飲成績斐然。今開心宣布自創餐飲品牌「炒湘湘」進駐「微風信義Breeze」，是主打鮮辣帶勁的新潮下飯湘菜餐廳。把在台灣長大的日本金質米「牛奶皇后米」整個電鍋搬上桌，搭配現切現煮「18秒爆炒鮮牛肉」、「辣椒鮑魚小炒肉」等招牌菜，火熱開吃。
藝人副業受關注，阿緯也被問起近期手搖飲料「十盛」鮮奶茶風波，網紅老闆小吳、紀卜心遭炎上燒不停的風波。阿緯分享：「餐飲給消費者的公開資訊非常重要」，認為「經營難免會有不小心，如果發生事情，有馬上處理很重要」；他還舉例，「像是可不可立刻處理事發店很有紀律」，坦言「這件事也算是給自己一個借鏡，出事有責任要站出來」。
認為被炎上一事，阿緯直說「網友比較在乎的是對事件的處理態度，『你怎麼做交代與處理』」很重要；也說到「未來要是真的出錯，會面對認錯、道歉及處理」。
而面對員工相處的問題，阿緯坦率表示福利都有迎合大眾市場，「政府調薪我們就會跟著調」；他透露緯豆集團員工偏年輕，認為：「年輕人在乎的是尊重，而他們起薪不會差別人太多、也有員工旅遊等福利」，希望讓員工感受「來這裡工作不只是上班，而是和這群人一起相處的感覺。」也分享餐飲業很不好做、但努力還是能做到，「如何和底下的人保持溝通的狀態」；缺工問題也正好讓自己檢視怎麼做得更好。