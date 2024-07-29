故宮南北院8月「延長開放1小時」 數場藝文特展供民眾觀賞解暑
盛夏酷暑難耐，不如前往博物館來場陶冶性情的藝文之旅！國立故宮博物院今（29）日宣布南北院區8月1日至8月31日，延長開館1小時，民眾可在晚間6時前，放慢腳步欣賞「國寶聚焦」、「皇帝的移動花園」、「看得見的紅樓夢」、「乾清宮尋寶—破解天字號玉器密碼」、「妙色—清代金銀飾件」等特展，享受夏日美好時光。
記者林則澄／台北報導
故宮表示，除了週一休館、休園，南北院區8月1日至8月31日，延長開館1小時，其中北院推出每季必看的「國寶聚焦」展出〈宋馬麟 秉燭夜遊〉，並以蘇東坡〈海棠〉詩意作為畫題，描繪月色幽靜的庭院，海棠盛開的浪漫景致，還有清代宮廷花卉畫作為主題的「皇帝的移動花園」特展，透過跨領域的視角，搭配植物標本、花卉照片，藝術、歷史、植物學到生態學，呈現清代宮廷花園的繽紛景象。
至於「看得見的紅樓夢」特展，則以「物」引領觀眾閱讀經典文學，包括盛清貴族階級精緻的物質文化，看見《紅樓夢》的絕美與哀戚，還有深受大小朋友喜愛的「故宮童樂節」，推出「花精靈的派對」展廳探索互動遊戲摺頁，6歲以上兒童皆可前往一樓服務台免費索取，尋訪花卉寶貝的蹤跡。
另一方面，故宮南院則有台灣最長水舞「水樂之夜」，晚間6時至9時每15分鐘演出1場，搭配十鼓擊樂團改編作品〈憶想之門〉與絕美雷射光雕，打造視覺、聽覺雙重饗宴，還有「夏日親子藝術月」，是以「故宮勇者王」作為主題，推出展廳實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊等精彩活動。
最後，南院才剛推出的「乾清宮尋寶—破解天字號玉器密碼」、「妙色—清代金銀飾件」兩檔特展，展出乾清宮玉器與清代服飾、飾品等逾700件典藏精品，歡迎民眾前來一探清宮金玉秘藏。