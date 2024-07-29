李珠珢撞臉「愛莉莎莎」！粉絲自製對比圖反應超兩極：她略勝一籌
來自南韓的19歲啦啦隊女神「李珠珢（이주은）」，憑著「三振舞」在網路上大爆紅，吸引大批粉絲關注，而她近日現身台北大巨蛋，因為人氣超高，造成台北大巨蛋周邊交通阻塞，不少網友都傻眼直呼：「明星賽大巨蛋車位都沒滿，李珠珢一來連個車位都沒了？」也有許多台灣球迷們看到李珠珢在場上應援的模樣，都感到興奮不已，可以感受到她的魅力有多高。而近日有網友在社群上討論李珠珢撞臉台灣Youtuber愛莉莎莎，甚至還有人說：「感覺莎莎還是略勝一籌。」正反評論超兩極，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
近日有網友在Dcard上以「台灣IU愛莉莎莎撞臉韓國神顏啦啦隊李珠珢」為題發文，並表示：「最近團購賺爆的台灣女神莎莎，和最近爆紅來台表演的韓國女神李珠珢，是真的滿像的吧？」而該網友還說：「感覺莎莎還是略勝一籌，不愧是台灣IU ! 」並在文末詢問其他網友的看法：「你們覺得像嗎？」
不少網友看了之後，都紛紛留言表示：「真的蠻像的」、「終於有人這樣認同，看台灣媒體報導的時候一直出戲愛莉莎莎，真的很像」、「像的地方就只有都是女的而已。」而在Threads上面也有不少網友在討論愛莉莎莎與李珠珢撞臉的事情，Threads上的網友們也紛紛表示：「真的超像耶！難怪一直覺得眼熟」、「我覺得李珠珢臉蛋是『精修高配版』的愛莉莎莎＋福原愛綜合體，但希望腦袋千萬不要像她們兩位就是了」、「請問哪一個是李珠珢？照片都是同一個人吧」、「李珠珢的氣質超好的，那只是照片很像，看到本人根本就超級仙」、「我也覺得超像瞬間扣超多分」、「支持李珠珢提告。」
事實上，李珠珢在爆紅之後，也接連被爆出許多是非，狂被網友起底過去黑歷史，有網友挖出李珠珢以前的應援影片，並指出她以前的臉蛋有嬰兒肥、身材比較圓潤，眼睛也比現在看起來小等，認為她以前的長相與現在的模樣有些落差，瘋狂猜測她是否有去整形，不過也有不少網友認為女大18變，加上化妝和髮型也會有一些影響，並提到她現在也才19歲，未來還會再成長，臉蛋可能也會再產生一些變化。