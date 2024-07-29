農業部再增台中8項作物災損現金補助 每公頃最高救助額度10萬元
凱米颱風帶來強風降雨，也造成全台多個縣市嚴重農損及災情，截至今（29）日上午11點為止，農損金額已達新台幣24.47億元。針對農損部分，農業部日前公告胡麻、芋、梨、西瓜等8品項災損可申請現金救助，昨日再增列公告台中市紅龍果、柿、百香果、冬瓜、南瓜、辣椒、唐菖蒲、薏苡等8項水果，損害率達20%以上的農民可提出申請，另台中市府加碼補助復耕資材，每公頃2500元到1萬元不等。
記者魏妤庭／台北報導
受到颱風影響，台中市有多項農作物災損，經過各區公所及市府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及區公所現堪，確定損害率已達到現金救助標準。
農業部於7/26公告胡麻、芋、梨及西瓜等8品項，昨日再增公告台中市為辦理柿、紅龍果、百香果、唐菖蒲、冬瓜、南瓜、辣椒及薏苡等8項水果，為113年凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助額度為2.8萬元到10萬元不等。
農業局表示，若種植此次公告品項損害率達到20%以上的農民，從即日起到8/7為止，可攜帶國民身分證、存款簿、合法土地證明文件等資料，向土地所在地區公所提出申請，逾期不予受理。另請在農業天然災害受災證明書核發次日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計劃書，向貸款經辦機構提出申請。
除了中央現金救助外，台中市府依據「台中市農業災害復健補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材，每公頃2500元到1萬元不等，協助受災農民儘速復耕。