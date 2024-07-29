景氣增溫！國發會景氣燈號亮「熱絡」紅燈 3不確定性因素仍存
國發會今（29）日公布景氣燈號轉呈代表景氣「熱絡」的紅燈，主要受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡、傳產外銷回穩等因素，國內景氣持續增溫。不過，國家大選與地緣政治、全球央行貨幣政策走向、國際貿易緊張等3不確定性因素仍存，還需密切關注。
記者鄭妤安/台北報導
國發會6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為代表景氣「熱絡」的紅燈。其中，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，出口轉呈紅燈，並帶動工業及服務業加班工時轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點上月上修為黃紅燈，本月恢復代表「穩定」的綠燈。另領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。
展望下半年，國發會表示，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續；投資方面，國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資台灣三大方案賡續落實、國際指標大廠來臺投資，以及國內綠能裝置持續推進等 ，均增添投資動能。
消費方面，國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願， 今年前5月實質薪資轉呈正成長，加上股市活絡推升財富效果，以及政府推動減輕民眾負擔措施，消費動能可望維繫。不過主要國家大選及地緣政治變化、全球央行貨幣政策走向，以及國際貿易緊張等3大不確定因素尚存，對國內景氣影響仍需審慎看待。