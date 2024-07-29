自爆當年偵辦「鄭文燦案」遭施壓 吳宗憲：此後對民進黨感到失望
行政院前副院長鄭文燦涉貪遭收押禁見，國民黨立委吳宗憲過去擔任檢察官時，也曾偵辦過鄭文燦相關案件，但他說偵辦過程中，卻遭受到無比大的壓力與阻力，甚至偵辦進度，鄭文燦也都相當清楚，他原本無特殊政黨傾向，但也是自此之後，讓他開始對過去投票支持的民進黨感到失望。
記者何哲欣／台北報導
吳宗憲在網路節目《下班瀚你聊》中說，他曾任桃園地檢署檢察官，從2015年就盯著「鄭文燦案」，而那時的鄭文燦不只是桃園市長，還有可能是未來的總統，他自嘲，自己像是去捅了「馬蜂窩」。他透露說，他過去偵辦案件，也曾被施壓，但力道都很輕微，長官頂多關心兩句，但辦了到鄭文燦案，施壓力度竟與往常不一樣，這是他擔任檢察官最難過的事。
吳宗憲說，偵辦案件，就是絕對不能讓嫌犯得知偵辦細節與進度，但他在偵辦鄭文燦案時，很多監聽細節、譯文，鄭文燦卻是兩、三天後就能得知，甚至還在電話說「他們知道了」，好像是在嘲笑偵辦人員一樣，這件事讓第一線非常灰心，這對偵辦人員的士氣是相當大的打擊，他才驚覺，無法破案通常不是因為敵人，而是因為自己人。
吳宗憲說，在此之前他投票都投給民進黨，不曾投給國民黨，但偵辦鄭文燦案受挫後，他意識到是不是誤會了民進黨，這個政黨到底有沒有為這個國家付出，過去民進黨總說國民黨干預司法，民進黨能帶給大家改變的希望，但民進黨執政後，卻比國民黨更變本加厲，讓他非常灰心。