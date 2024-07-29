高虹安非首位！縣市長停職有先例 傅崐萁因炒股直接被解職
新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審判決7年4個月、褫奪公權4年，更遭內政部停職停薪，讓民眾黨立委張啟楷砲轟是「竹篙湊菜刀」根本違憲，更獻計可聲請停止處分。而綜觀過去，高虹安並非首位面臨停職的地方首長，包括台東縣前縣長吳俊立與南投縣前縣長李朝卿，都因涉貪遭停職。而現任國民黨立院黨團總召傅崐萁，則因炒股判決定讞，直接被解職入監服刑。
記者陳威叡／台北報導
張啟楷逆風挺高虹安，痛批內政部「竹篙湊菜刀」根本違憲引發熱議，而翻開過去涉貪地首長遭解職大有人在，2000年吳俊立擔任台東縣議會議長之際，捲入小型工程款及縣議員補助款弊案，而官司訴訟也經過5年之久，就在吳俊立轉換跑道成功當選台東縣長之際，因為一審有罪判決而遭到內政部停職，成為1天縣長。
此外南投縣前縣長李朝卿遭控，利用承辦莫拉克、凡那比颱風重建工程機會，涉入111件貪污案，貪污金額高達2千萬元，一審結果出爐遭重判30年，同樣遭內政部停職，職務由副縣長陳志清代理，日後李朝卿爭取復職未果，
而現任國民黨立院黨團總召傅崐萁，在2003年擔任立委期間，涉嫌共謀炒作合機股票，全案來回更迭纏訟13年，最終在其2018年花蓮縣長任內三審有罪定讞，合併執行8月有期徒刑，而當時傅崐萁任期僅剩百餘天時間，行政院將其解職，並指派時任法務部政務次長蔡碧仲擔任代理縣長。