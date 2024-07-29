奧運羽球／好看！戴資穎首戰強勢晉級 球迷驚訝「喉結」照片曝光
2024巴黎奧運羽球項目，台灣羽球天后戴資穎，首戰以短短37分鐘就擊敗比利時女將譚蓮妮奪勝，而一名網友看到戴資穎側面照片，意外表示「等等...那是喉結嗎？」文章引發不少球迷關注，大家都發表感言，有球迷寫下：「那個喉結，好性感，再次愛上」、「女生也有喉結呀，不意外」、「我同事也有唷，她運動很強，曾經是女排國手」。戴資穎巴黎首戰擊敗比利時女將譚蓮妮，不過原PO也眼尖看到，從戴資穎側面看過去，有明顯的喉結，但戴資穎過去曾透露此事，喜歡小戴的球迷也不在意。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎本來就有喉結 比賽時較為明顯
喉結不是男生的專利，小戴過去就多次在比賽中，被拍到有喉結，她自己也很清楚，由於小戴身材十分苗條，加上體脂率低，喉結就會比較清楚，過去也可能有遺傳、身材瘦小的女生，會有明顯特徵。
而喉結特徵幾乎女生、男生都有，像是豆花妹蔡黃汝、邵庭等都比較明顯，有網友回應「喉結其實就是一塊軟骨，甲狀軟骨的大小突出而已 」、「我很瘦，喉結很明顯，醫生說，爸爸喉結大顆，女兒也會遺傳，還有偏瘦的女生也會明顯」。
戴資穎預計台灣時間31日將在小組賽第2戰出擊，戴資穎將對決泰國好友依瑟儂，兩人將展開生涯第36度交手。今年巴黎奧運是戴資穎「最後一舞」，也是她最後一次打奧運，預計將會讓大家看到「全力戴」的實力與表現。