名家論壇》膝關節／徹底賣足情懷，死侍獻給福斯影業的正港情書

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《死侍》第三集《死侍與金鋼狼》則把這種多重宇宙概念賣出一個全新娛樂效果，堪稱是繼《蜘蛛人：無家日》三代同堂之後的整場歡聲雷動移植到本片，而且做得更全面也更歡樂。
如果你知道當年投資方20世紀福斯影業對首集製作充滿疑慮，堅信R級動作喜劇行不通，後來直到發流傳測試拍攝影片上網之後，論壇區對於R級尺度頓時間興趣大增，不管是萊恩雷諾斯或是製作公司或是福斯某人上傳了這段示意影片，如今證明了死侍這門嘴砲挖苦＋血腥場面＝票房紅利。
而萊恩從首集就不斷致意休傑克曼這位大哥，總算能在《羅根》結束後還能情商拗到他演第三集，這部片就是同時嘲諷當年福斯之餘，又感恩福斯當年《X戰警》系列的提拔之恩。
同時又消遣迪士尼後來買下福斯之後的製作風格以闔家觀賞為宜，這次也開了綠燈，讓這系列能維持血腥又搞笑兩種反差，也不忘揶揄漫威掌門人凱文費吉對許多詞彙的敏感神經。你可以把《死侍與金鋼狼》看成諷刺當代政治正確極左派之後的平衡商品，也能看成這片切入多重宇宙之後，重新把過去福斯影業旗下漫威IP角色們的一次重新溫習。
以下涉及劇情討論，請斟酌閱讀。
死侍這回切入的角度包括了影集《洛基》中登場的時間管理局，畢竟前一回死侍大玩特玩時空遊戲，這回版權全部回歸迪士尼，自然也該做一次總匯三明治。只是有趣的是，這部片劇本開發階段應該還沒有確認《洛基》第二季怎演，就變成這邊拉了點元素，卻也不見得能夠絕對銜接成功。但其實觀眾也對這類牛頭不對馬嘴的疏漏不怎在意，觀眾在意的是，這部片居然賣滿了情懷。
首先是開場沒多久就暗示死侍多麼尊敬美國隊長，殊不知在這個被人遺忘的時空中，看到克里斯伊凡Chris Evans自然會聯想到美國隊長，結果居然是口碑票房不盡如人意的《驚奇4超人》中的霹靂火？這也算是當代好演員，勢必可能在不同製片方都有超級英雄角色的機會。此外，死侍也把當年老大哥衛斯理史奈普的刀鋒戰士拉出來，畢竟萊恩當年可是演了《刀鋒戰士3》，而漫威新版的《刀鋒戰士》只聞樓梯響，不見人下樓。從衛斯理史奈普客串不也解了影迷另一種期待？
還有珍妮佛嘉納飾演的幻影殺手（Elektra）也登場，甚至還被虧了一下她與前夫班艾佛列克的關係。老實說若兩人當年沒有合作《夜魔俠》，兩人會不會結婚？也是未知數。如同萊恩勇敢嘲諷自己拍了爛片《綠光戰警》，但若沒有這部片，他怎會有機會遇見現在的老婆布萊克利芙莉？而且萊恩的毒舌也沒放過調侃休傑克曼離婚這件事，交情不夠好，還真的不能挖苦好兄弟。
另外就是福斯本來要拍攝獨立的《金牌手》，當年甚至也確定查寧塔圖出任，最後胎死腹中，而本片居然請出了查寧飾演該角，這絕對是本片為何可以被漫畫迷們視為功德圓滿的大作品。賣好賣滿福斯過去各路超級英雄，都能彙整本片，也給了影迷緬懷他們在大銀幕上的最後風采。特別是結尾上演職員表時，那一整段回顧X戰警20年來的拍攝幕後，足以讓鐵粉熱淚盈眶。至於本片劇情主軸到底是啥？其實好像也沒有太大深究之處。
能上演一場福斯超級英雄同學會，絕對是讓粉絲們喜出望外的主因。想不到曾經被20世紀福斯影業沒有太大看重的角色，會在多年後成為幫已經被收購的福斯影業，寫下最具感情的抒情體。死侍的刀光劍影血腥刺激，其實影迷更熱愛解讀拆解第四道牆之後的挖苦搞笑，每句話居乎都是笑話中的笑話，考驗著影迷對這些作品的愛與了解。
●作者：膝關節／影評人
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