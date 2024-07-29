凱米颱風襲台！8船擱淺南部3縣市 航港局拚1周完成油污抽除作業
強颱凱米襲台，造成台南、高雄及屏東等地有8艘外籍船舶擱淺，交通部航港局在第一時間即依船舶安全風險完成相關人命救援與安置；另為維護海洋生態環境，航港局積極督促業者優先辦理船舶殘油移除作業，迄7月28日晚間，已完成2艘船舶計51噸之殘油與油污水移除作業，剩餘油料達226噸的依莉安娜(IRIANA)輪，已於今（29）日展開抽油作業，航港局表示，其餘5艘船舶亦已於今日陸續展開抽油作業，相關作業預計於1週內完成，以化解海洋污染風險。
記者林莞茜／綜合報導
航港局表示，凱米颱風造成8艘船舶擱淺於南部，其中3艘擱淺於台南市、2艘淺於高雄市、3艘擱淺於屏東縣，該等船舶殘餘油料合計370餘噸，航港局依照交通部李孟諺部長指示，於確保人命優先安全無虞下，將油污染防治列為優先執行工作，葉協隆局長每日召開應變會議，密切掌握各擱淺船舶處置進度，並指示於海象轉趨穩定，兼顧相關人員登船作業安全前提下，自7月27日展開擱淺船舶周邊防污設施佈放及抽油作業，擱淺於屏東縣的巴西亞輪及擱淺於台南市的阿諾輪，均已於7月28日晚間順利抽除殘油。今(7月29日)日則同步展開依莉安娜、鴻盛88(HONG SHENG 88)與新利(XIN LI)等船舶的抽油作業，並將接續辦理 多芬(DOLPHIN)、凱達(KETA)與吉娜(GINAN)等船抽油作業，全部抽油作業預計於8月5日完成。
為維護台灣美麗的海岸環境及珍貴的海洋生態，航港局針對目前擱淺的8艘船舶，每日邀集相關單位召開應變會議，追蹤及檢討各船抽油作業的執行情形，目前各船均已有具體的抽油計畫及期程，對於尚有殘油待抽除的船舶，將加速辦理抽油作業，以化解海洋污染風險；另鴻盛88輪所載貨櫃已漂流至興達漁港附近岸際，櫃內所載貨物隨貨櫃破損外流，為維護環境清潔，航港局已會同高雄市政府環保局及國軍8軍團，於今日展開消毒及該等貨櫃與貨物清除作業，針對相關船舶漂流貨櫃，航港局亦已發布航船布告提醒往來船舶注意航安，並啟動貨櫃打撈作業。