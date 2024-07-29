「台灣很強」奧運卻沒這項目！中華隊已稱霸40年：其它國家爭第二

奧運擊劍／陳弈通闖鈍劍32強！晚間6點挑戰紀錄　賽事規則懶人包

▲男子鈍劍選手陳弈通，是台灣睽違36年再有男子擊劍選手挺進奧運，男子鈍劍項目首輪取勝，挺進32強。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）
▲男子鈍劍選手陳弈通，是台灣睽違36年再有男子擊劍選手挺進奧運，男子鈍劍項目首輪取勝，挺進32強。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）

記者林之越/綜合報導

中華隊「擊劍王子」陳弈通，今（29）日稍早參加巴黎奧運擊劍項目的男子鈍劍賽事，在64強戰碰頭黎巴嫩選手Philippe Wakim，開局陷入劣勢，一度戰成平手，但在第二回合，陳弈通連拿2分，驚險以15：13取勝同時奪下台灣在奧運男子擊劍項目的首勝。此外，中華隊在奧運擊劍項目最佳成績，是徐若庭在2021年倫敦奧運時，闖入女子銳劍32強，若陳弈通在今日晚間6點05分的比賽取勝，成功前進16強，將寫下台灣歷史新紀錄

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每一戰都寫歷史　將迎擊地主老將

陳弈通在今年4月的巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽中拿下冠軍，取得亞洲區男子鈍劍的外卡唯一奧運資格。成為自1984年的李台忠、蔡興祥、1988年的王三財、鄭明祥還有2012年的徐若庭後，中華隊史上第6位前進奧運的擊劍選手

另外，陳弈通也是中華隊暌違36年後，再有男子擊劍選手登上奧運殿堂，如今在首戰擊敗對手Wakim後，更是寫下中華隊在男子擊劍項目的最佳成績。

陳弈通預計將於晚間6點05分，交手曾經拿下東京奧運男團金牌，位列第5種子的32歲資深地主隊好手Enzo Lefort，挑戰持續締造歷史

看懂擊劍規則　賽事計分這樣算

參考《中華奧林匹克委員會》的官網，擊劍是由二位選手，分別以手持劍，在規定內技巧地運用劍來進行攻擊或防守的一種技擊運動。在劍種方面，又可以分為鈍劍（又稱花劍、輕劍）、銳劍（又稱重劍）、軍刀（又稱佩劍）三種

當裁判宣佈準備比賽時，雙方選手須站在離中心線2公尺處就位，開始比賽時，選手要想辦法技巧地用劍尖刺擊對方，使劍尖準確地刺在有效部位。裁判器會顯示紅色或綠色燈，才算有效得分。擊中無效部位則顯示白燈，不計分。

在鈍劍及軍刀項目，若雙方同時擊中有效部位，兩邊皆亮燈，由裁判判定有攻擊權的一方得分。本次奧運會計分的方式，個人賽的比賽共會有3局，每局3分鐘，合計9分鐘，在規定時間內，率先搶下15分，或是時間到點，擊中對方劍數較多者獲勝

▲男子鈍劍選手陳弈通對於首次踏上奧運舞台，沒有給自己太大壓力，希望好好享受比賽。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）
▲我國擊劍選手陳弈通在男子鈍劍項目，首戰以15：13擊敗黎巴嫩選手WAKIM Philippe，搶下32強門票。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）

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