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早餐吃3顆飯糰還是餓！竟然是營養不足　醫教「新吃法」月減5公斤

▲一般人吃一顆飯糰就飽足，但一名50歲男子有時早餐吃到3顆飯糰卻還是很惡，檢查才發現是錯誤飲食導致「營養不足」。（圖／Shutterstock）
▲一般人吃一顆飯糰就飽足，但一名50歲男子有時早餐吃到3顆飯糰卻還是很惡，檢查才發現是錯誤飲食導致「營養不足」。（圖／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

肥胖原因非常多，有時未必和吃太多、吃太飽有關。一名在工廠上班的50歲男性主管，由於工作需要大量體力，每天早餐都是飯糰、油條，有時甚至吃2至3份，但午餐還是很餓，而且無論吃再多，仍感覺體力不足、精神不濟，為此就醫檢查，才驚覺不只糖化血色素嚴重超標，三酸甘油酯、體脂率全都破表。

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小宙初日診所減肥專科暨家醫科醫師楊智雯說，當「營養不足」時，體重也會失控，例如這位工廠主管，當時不管怎麼吃，依舊相當疲勞，結果抽血檢查發現，他的糖化血色素10（正常值4~5.6%），三酸甘油酯 350（正常值<150mg/dl），體脂肪40%（正常值15~25%）。

楊智雯表示，該個案從早餐開始攝取大量澱粉，午、晚餐也是米飯多、菜肉少，讓他長期營養不足，包括蛋白質吃不夠掉肌肉、維生素D缺乏影響肌肉合成、維生素B和肉鹼不足影響脂肪代謝，加上感覺疲倦，常以咖啡、茶取代白開水，過量咖啡因又影響鐵質吸收，使得肌肉缺氧而更無力，造成血糖和體脂肪直線上升。

▲以台灣在地風味發想的「洛神花烏龍茶咖啡」（圖左）；創新的糖葫蘆冷萃咖啡（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲若是用咖啡、茶取代白開水，過量攝取咖啡因會影響鐵質吸收，導致肌肉缺氧無力，血糖、體脂肪飆升。（圖／記者鍾怡婷攝）
楊智雯解釋，粒線體是提供細胞能量的發電廠，而肉鹼像是導航系統，將脂肪酸帶進粒線體，維生素則好比螺絲釘，當維生素B不足時，粒線體也無法運轉、無法燃燒脂肪，造成脂肪堆積，也因為粒線體無法產生足夠的能量，使人容易感到疲勞。

為改善這名患者飲食，楊智雯請他嘗試211餐盤飲食法（蔬菜、蛋白質、澱粉比例為2:1:1），逐步降低澱粉進食量，並開始大量攝取蛋白質與青菜，結果1個月後回診，氣色明顯好轉，體重也減少5公斤。

針對營養不足導致的肥胖如何判斷，楊智雯點出3大症狀：

■在同樣工作壓力下，疲憊感加重、焦慮情緒增加。

■吃完一餐後，餐間容易餓，特別想吃甜食。

■與周遭親友相比，較為怕冷，尤其以女性感受最明顯。

不過，楊智雯強調，最有效率、準確的診斷方式，還是由醫師抽血檢查，並結合體組成與營養代謝進行分析。

楊智雯提醒，營養不足雖然短期內不會影響身體機能，但長期忽視不僅可能導致肥胖，還會引發出心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等一系列異常狀況，民眾需多注意。

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