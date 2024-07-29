午後豪雨再一天！明全台濕透「雨勢更猛烈」　新颱風要等下週醞釀

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劉宇其表示，凱米颱風遠離後，菲律賓東方外海持續有一些低壓系統向台灣附近移動，不過整體發展不佳，所以強度都不是太強，但在今明兩天帶來較豐沛的水氣，明天吹偏南風，東半部地區及恆春半島不定時有「短暫陣雨或雷雨」，其它地區午後則要留意「局部短暫陣雨或雷雨」，西半部地區容易有短延時大雨或豪雨發生。
氣溫部分，由於水氣較多，各地高溫大約落在攝氏32至34度，有下雨時較為涼爽。北部攝氏26至34度、中部攝氏25至33度、南部攝氏26至33度、花東攝氏26至31度。
週三起天氣回穩 悶熱地獄又要來了
劉宇其說明，週三開始水氣明顯減少，一直到週日（8/4），大環境轉都以西南風為主，各地普遍為多雲到晴，中午前後氣溫炎熱，北部、花東縱谷、南部近山區要留意較極端高溫，午後則持續有「局部短暫雷陣雨」，清晨至上午期間，中南部也將有「局部短暫陣雨或雷雨」。
此外，明天東南部吉恆春半島沿海容易有「長浪」發生，今天在屏東小琉球已觀測到1.6米的浪高，前往海邊活動要特別注意。至於未來颱風動態，天氣風險公司指出，原先醞釀出凱米颱風的季風低壓槽已逐漸被太平洋高壓取代，新一輪的季風低壓槽沒有馬上要建立趨勢，預估最快可能要到下週，日本以南、台灣以東的海面有機會發展出新的季風低壓區域。