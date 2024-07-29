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午後豪雨再一天！明全台濕透「雨勢更猛烈」　新颱風要等下週醞釀

▲明（30）日天氣與今（29）日類似，午後西半部容易有大雨或豪雨，且雨區較廣。（圖／NOWnews攝影中心）
▲明（30）日天氣與今（29）日類似，午後西半部容易有大雨或豪雨，且雨區較廣。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩／綜合報導

連續2天受「低壓帶」影響，台灣天氣仍然較不穩定，中央氣象署預報員劉宇其指出，明（30）日天氣與今（29）日類似，午後西半部容易有大雨或豪雨，且雨區較廣，週三（7/31）水氣減少，各地天氣都會轉穩，但凱米颱風前高溫悶熱不適感又要來臨，普遍高溫都來到攝氏35至36度。

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明天天氣持續不穩　西半部嚴防豪雨突襲

劉宇其表示，凱米颱風遠離後，菲律賓東方外海持續有一些低壓系統向台灣附近移動，不過整體發展不佳，所以強度都不是太強，但在今明兩天帶來較豐沛的水氣，明天吹偏南風，東半部地區及恆春半島不定時有「短暫陣雨或雷雨」，其它地區午後則要留意「局部短暫陣雨或雷雨」，西半部地區容易有短延時大雨或豪雨發生。

氣溫部分，由於水氣較多，各地高溫大約落在攝氏32至34度，有下雨時較為涼爽。北部攝氏26至34度、中部攝氏25至33度、南部攝氏26至33度、花東攝氏26至31度。

▲明天水氣仍較多，部分地區容易有大雨和豪雨發生，週三後才會轉為較穩定的天氣。（圖／中央氣象署）
▲明天水氣仍較多，部分地區容易有大雨和豪雨發生，週三後才會轉為較穩定的天氣。（圖／中央氣象署）
週三起天氣回穩　悶熱地獄又要來了

劉宇其說明，週三開始水氣明顯減少，一直到週日（8/4），大環境轉都以西南風為主，各地普遍為多雲到晴，中午前後氣溫炎熱，北部、花東縱谷、南部近山區要留意較極端高溫，午後則持續有「局部短暫雷陣雨」，清晨至上午期間，中南部也將有「局部短暫陣雨或雷雨」。

此外，明天東南部吉恆春半島沿海容易有「長浪」發生，今天在屏東小琉球已觀測到1.6米的浪高，前往海邊活動要特別注意。至於未來颱風動態，天氣風險公司指出，原先醞釀出凱米颱風的季風低壓槽已逐漸被太平洋高壓取代，新一輪的季風低壓槽沒有馬上要建立趨勢，預估最快可能要到下週，日本以南、台灣以東的海面有機會發展出新的季風低壓區域。

▲短時間內，都還不必擔心馬上又會有颱風要來的情況。（圖／天氣風險WeatherRisk）
▲短時間內，都還不必擔心馬上又會有颱風要來的情況。（圖／天氣風險WeatherRisk）

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