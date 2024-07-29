T-ara芝妍爆離婚！沉默一個月更新動態 曬4人合照歡慶出道15週年
南韓女團T-ara前成員芝妍在2022年時嫁給了棒球員黃載均，當時男方霸氣地說「只要她想做的事都可以去做」，婚後兩人也經常在網路上放閃，感情相當濃厚甜蜜。沒想到，上個月卻傳出芝妍與老公離婚的消息，震撼整個娛樂圈和體育圈。而今（29）日剛好適逢T-ara出道15週年，芝妍也透過自己的社群發聲慶祝，感謝大家一直以來的支持與愛護，吸引大批粉絲關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
芝妍在29日透過自己的IG社群帳號發布了一則慶祝「T-ara出道15週年」的貼文，她開心地寫下：「15週年快樂！非常感謝大家一直以來的支持和愛護，我真的很感謝你們為我們所做的一切，我愛你Queen’s（T-ara粉絲名）。」
從照片中可以看到，T-ara的成員居麗、孝敏、芝妍、𤨒晶齊聚在一起，四個人在蔚藍的天空下看著鏡頭露出微笑，看起來歲月似乎沒有在他們身上留下任何的痕跡，四個人看起來依然像當初那樣充滿魅力，凍齡的高顏值也讓許多網友看了都紛紛直呼：「天啊！大家都還是好漂亮」、「芝妍回來了！希望你們都能繼續快快樂樂」、「我的天，我不敢相信已經過去15年了，我居然喜歡一個團體喜歡了15年，不可思議」、「大家還是好漂亮，好希望你們可以再一起合體回歸舞台。」
此外，芝妍也因為久違的發文受到不少關注，因為這是她自從上個月25日爆出離婚消息後，第一次更新社群動態，粉絲們原以為她在爆出離婚消息後也會在社群發聲，沒想到她的社群帳號始終保持沉默，直到相隔了一個多月的時間，才更新貼文，不過內容也跟離婚消息無關，而是開心慶祝出道15週年，不少網友都表示：「希望你一切都好」、「好想你啊！你終於發文了」、「不管怎麼樣，你都要知道我們會陪在你身邊，我們永遠支持你。」
事實上，芝妍與老公黃載均在結婚不到2年的時間就驚傳離婚消息，當時芝妍也有馬上澄清說「不是事實」，而老公黃載均則是透過公司低調回應：「個人私生活無法確認。」夫妻倆都為婚變一事發聲解釋，但依然難改輿論風向，甚至還有眼尖的網友發現芝妍最近的貼文中，手上沒有戴婚戒，再度引起討論。