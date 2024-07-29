名家論壇》單厚之／滿街都成「滯洪池」，還要繼續蓋嗎？

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每次發生重大災害，首長們是否在國內、是否身先士卒，經常與是否關心民眾、施政是否認真劃上等號。2021年太魯閣號出軌事故，時任交通部長林佳龍就連日坐鎮在事故現場，雖然未必真有實質的幫助，但多少也安慰了受災家屬的情緒。每到颱風，所有首長更是使出渾身解數，前行政院長蘇貞昌在災防中心霸氣點名的畫面，一直讓民眾記憶猶新。
雖然都是重大災害，地震、交通事故和颱風本質並不相同。火車或空難通常只有單一的現場，指揮官坐鎮無可厚非；震災無可預防，救災不僅拼時間也賭運氣，官員第一時間到不到現場，意義並不大，0403花蓮大地震時，中央官員就沒有急著到現場。
颱風相對是可以預防、研判的災害，颱風來襲之前有跡可尋，有中央氣象局的預測，土石流早有監測的系統，每次颱風地方政府也會預防性的撤離危險地區的民眾，而水患則有即時降雨的資料，多少有可以預作準備的時間。以此次南部的災情為例，受災的地區廣泛，總統、閣揆和市長與其到現場勘災，不如在指揮中心運籌帷幄，反而能夠看得更全面，賴清德也就不會說出「治水有成」之類的話，在災民的傷口上灑鹽。
這次高雄大淹水，陳其邁推給雨量太大，490萬噸滯洪池全滿，沒有發揮預期的功能，賴清德卻說會繼續支持滯洪池的預算。但當初之所以要做滯洪池，就是要因為超過排水系統設計標準的大雨，讓排水系統短期無法負荷的大雨，能有地方暫時儲存，避免立即發生淹水。如今都淹成一片汪洋、市區處處變成「滯洪池」時，還要說滯洪池有發揮功效、要繼續蓋，就是睜著眼睛說瞎話、死鴨子嘴硬了。
防災是科學，政治學是沒有用的。南台灣這次大淹水的原因，不外有兩種可能性，一是系統設計流量不足、且遠遠不足，另一則是雖然建置了系統，卻沒有妥善維護，一如當年韓國瑜擔任市長任內，從下水道清出一堆家具雜物導致堵塞。而要釐清是前者或後者也不困難，只要把各區域的雨量與建置排水系統流量做一對比就可一目了然，如果雨量小於設計流量就是人禍，相反則雨量超過系統負荷、排水不急，此時才能進一步討論滯洪池是否不足、是否需要繼續增設。
南台灣淹水後，中央第一時間說要增加預算的投入，而地方的專家則聲稱是就高雄縣、市的排水系統並未統整，前內政部長李鴻源也說，台灣過去花的錢「已經是荷蘭的一倍」，質疑錢到底花到哪裡去了？
這次高雄的淹水慘狀讓人想起2001年的納莉，台北捷運淹水、忠孝東路變成「忠孝大河」，其中有雨量過大的因素，也必然逃不了人禍。中央和地方不能一味的粉飾太平，一邊將所有的問題都推給老天爺，一邊把所有的成果都歸給自己。如果只會發錢、花錢，卻不檢討系統和施政，類似的問題很可能會再次發生。
回到一般人民的角色，如果還是習慣捲入政治口水，一到颱風就盯著不同陣營的縣市長點名，發生災情只關心政客有沒有在第一現場淋雨，卻不去認真檢驗政府的作為。當有一天自己遇到災情時，別忘了是誰把政客慣成影帝、影后的。
●作者：單厚之／資深媒體人
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