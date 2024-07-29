奧運金牌「真實材質」不是純金！本體價值超意外　變賣翻漲100倍

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事實上，奧運金牌若從材質層面來看，用「銀牌」來稱呼比較貼切，根據國際奧會的憲章規定，奧運獎牌的材質與比例不得改變，其中奧運金牌是92.5%比例的純銀製成，並在外層電鍍上6公克的純金，重量則為244.5公克，銀牌則是269公克、銅牌224克。
而奧運悠久的歷史中，其實真有出現過純金的金牌，在1896年的第一屆現代奧林匹克運動會上，當時只有第一名和第二名的獎牌，分別給予銀牌和銅牌，到了1904年時，金牌開始出現，並在1904年、1908年及1912年這三屆之間，金牌得主拿到手的就是純金製成的金牌，但那時奧運憲章規定還沒有如今這麼嚴謹，所以獎牌尺寸也比較小。
奧運金牌本體的真實價值！製造過程超有巧思
奧運金牌的真實價值，從其包含金屬成分來計算，目前國際金價每盎司約在2400美元來計算，最貴的6公克的純金大約價值為1.6萬台幣，再加上製造等成本，歷年來平均價值大約在500至750美金（約新台幣1.6至2.4萬元），而今年的巴黎奧運找來法國皇室御用珠寶商 Chaumet 操刀設計，金牌的金屬加上製作成本約是 950 美元（約新台幣3.1萬元）。
此外，每一屆奧運會的獎牌，製造都會有別出心裁的特色，例如上一屆東京奧運就以100%金屬廢棄物回收製成獎牌，達成環保的主要目的，而本屆巴黎奧運中，不論金牌、銀牌還是銅牌，它們裡面都包含了上世紀埃菲爾鐵塔翻修換下的金屬片，並特別打造成與法國國土形狀相似的六邊形，相當具有象徵意義。
奧運金牌的轉賣行情！跟金屬價值差100倍
過去奧運金牌的得主，幾乎不會將獲得「金牌」這個榮譽象徵拿去變賣，幾乎都是在運動員本人逝世之後才流出，或是拿去拍賣將錢作公益用途，例如一個1896年雅典奧運的獎牌，就曾在2021年以18萬美元（約新台幣508萬元）被拍下。
但凡事總有例外，也有部分運動員，因為身處的國家經濟狀況不佳，或是退役後生活出現狀況，出於無奈才將獎牌賣出，而大多數價格也都大約在1萬美元（約新台幣32萬元），與獎牌本體金屬的實際價值相差至少100倍以上。
奧運金牌在各國能拿多少獎金！台灣名列全球第三
每個國家對於選手在奧運上奪下獎牌，所給予的獎金額度都有所不同，例如我國的中華隊選手，若在奧運拿下金牌，每人可領2000萬元新台幣獎金，銀牌、銅牌分別為700萬元、500萬元，金牌拿到的2000萬元新台幣，在全世界可以排在第三名。
世界上最高獎金，則是距離台灣很近的香港，只要代表選手奪下金牌，就能領600萬港幣（約2500萬台幣），第二名則是新加坡，該國金牌選手大約可領到73.7萬美元獎金（約2400萬台幣）。
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