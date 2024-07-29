凱米颱風與年度大潮的雙重威力　黃偉哲：持續推動都市總合治水

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任何防洪工程均有其保護極限，以區域排水為例，為通過10年重現期頻率洪水及滿足25年重現期頻率洪水不溢堤，估計24小時雨量約為250-300毫米，為全國一致的標準，當面臨超過防護標準的極端雨量下，在任何地方皆會造成積淹水的可能性。台南市政府統計，本次凱米對比當年莫拉克颱風侵襲程度，前者淹水面積包含八掌溪潰堤影響區域約676.3公頃，莫拉克風災淹水則高達55,000公頃，整體來說，台南淹水面積減少、淹水深度降低、退水速度變快。98年莫拉克水災時退水花了7天、淹水高度達3公尺，此次台南最晚退水的麻豆區埤頭里鄰麻豆大排，受到高潮位影響退水較慢，埤頭淹水高度最高1公尺，最低20公分，係因麻豆大排受高潮位影響，但也在2天內完成退水，足見長年推動的都市總合治水已有顯著成效。
相較台北市面積270平方公里，台南市面積2,200平方公里，是台北8.5倍大，而治水預算卻沒有8.5倍多，雙北地區在這幾十年耗資超過上千億經費，加上員山子分洪道，才有如淡水河200年超高防洪頻率，台南卻必須逐年申請加上年度預算的有限經費處理非常多水系，台北200年的防洪頻率，南部頂多只有50年。凱米颱風台南大部分地區在雨停20分鐘內退水，後壁、鹽水地區的大範圍淹水，是來自八掌溪集水區嘉義奮起湖，雨量高達1824毫米，導致堤防溢堤漫淹。反觀，台北有高防洪頻率，信義區本月上旬午後雷陣雨，最大時雨量103毫米，就導致大淹水、松山機場部分航班也受到延誤。
黃偉哲不禁感嘆，當南部人傾全力救災的時候，有少數政治人物見縫插針、嘲弄正抵抗風雨無情的災區，深盼清理災後家園的時候，從政者都要能有同理心，不需要氾濫的政治口水繼續傷害民眾。
水利局舉例，安南區原本豪大雨一來就嚴重淹水的部分區段，凱米颱風造成大雨不停、加上大潮，過多的水量無法回到海裡的情況下，一直到第3天才出現積淹水情況，但也因為有滯洪池、抽水站、移動式抽水機組的完善進駐，積水面積體積都變少、退水快速，在這幾年非常顯著的改善，當地民眾分享居住經驗，對台南市近年治水效能顯著，多予以正面肯定。
水利局長邱忠川表示，雖然此次降雨遠遠超過防洪標準，台南市府團隊嚴陣以待，防災預為、災時緊急因應，本月24日至27日啟動62座抽水站啟動抽水約4,600萬噸、啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池並提前啟用北安商60滯洪池及停20抽水站前池。此外，各區分洪道也發揮功效加速排水，大大降低積淹水風險。針對未竟完善部分，將積極與中央爭取防洪建設經費，新建水利設施並重整區域排水體系及堤防整治。