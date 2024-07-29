獨家／6大韓籍啦啦隊湧入中職！林襄女神地位不保　吐真實心聲

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最近從日韓來了大量的啦啦隊新血，林襄透露，她觀察下來，發現每個國家都不一樣，「風格有差別，像我覺得台灣是親民自在奔放，韓國有種小姐姐的氣質性感，我們師妹高橋佳帆是日本人，日本有種可愛跟動感，我覺得風格多元化。」
近來林襄和馬傑森分手後，感情生活受到高度關注，她透露自己還是會嚮往戀愛和家庭生活，但目前希望先將重心放在事業上，好好賺錢，「如果年老都沒有工作要我的時候，可能就是我能投入戀愛的時候啦！」
容易內耗又內向太辛苦 林襄闖演藝圈靠堅定意志
林襄從出道以來，就承受大量負面眼光，她的MBTI是INFJ，內向又容易內耗，在演藝圈闖蕩非常辛苦，她也提到調適自己是很困難的事，「我發現意念的重要，意念堅定時，就算遇到困難，所有人也會來幫助自己。要相信自己。」身為I人的她，最喜歡的紓壓方式就是在家追劇，也會和同隊師妹雅涵、芷霖一起出去走走，「我們3個會一起出去吃飯、畫畫，也會約一起出國。」
女神維持仙氣不容易 林襄認努力吃來恢復體重
林襄近年來因為壓力太大，體重直線下降，怎麼吃都胖不起來，她無奈直呼：「會希望自己可以維持在一個重量，像這次寫真書《薰》，我覺得2年前的我就是體態最好的時候，所以都有努力吃，但真的還是效果有限」，至於好膚質該如何維持？她也曝光自己的小祕訣：「控制飲食，少炸物糖奶、多喝水、定期皮膚保養，我一個月會去做一次皮膚管理。卸妝要確實，枕頭套要清潔，頭髮的清潔也超重要！」
林襄首度進軍日本 認寫真紀錄最美25歲
林襄近來進軍日本，首度發行寫真集《薰》，她透露有這個機會非常榮幸，「日本寫真市場非常激烈，能突破預購量第一名覺得很驚喜，現在上市兩週也直接再版了！太開心了！謝謝各位粉絲們的支持。」她也特別喜歡這次寫真集的風格，「這是25歲，我覺得自己很漂亮的時候。」未來她也希望無論在哪個國家，能夠慢慢朝著戲劇界發展。
林襄小檔案
年齡：26歲
綽號：Mizuki、小襄
身高：160 公分
體重：38-39公斤
啦啦隊經歷：樂天女孩（2021年－2024年）、Dragon Beauties（2024年～）
代表作：《懿想天開》、《全明星運動會》、《女孩花啾玩》