韓女團奧運10連霸！「射箭的KARINA WINTER」爆紅 與aespa有關？
巴黎奧運盛大舉行中，而南韓射箭女子團體在昨（28）日奪下金牌，創立了十連霸的紀錄，也因為韓國在「射箭」項目一直都有著相當亮眼的表現，所以南韓民眾對於射箭運動的關注度也都比較高。像是在今年2月時，就有民眾在觀看比賽時，意外發現一位德國選手的名字叫做「KARINA WINTER」，讓許多人都紛紛聯想到女團aespa的成員KARINA和WINTER，如今因為射箭女團奪金，讓這個話題再度掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
有南韓網友在2月時就已經在FMKOREA論壇上以「射箭的KARINA WINTER」為題發文，並在內文中透露，有一位德國射箭選手的名字叫做KARINA WINTER，不少南韓網友看到貼文後，都紛紛在留言區表示：「這個標題真的很誠實！超好笑」、「哇！居然是KARINA＋WINTER」、「這種事情居然發生在現實生活中」、「第一次看到有人姓WINTER」、「她才是真正的KARINA」、「哈哈哈忍不住想到aespa。」
如今，因為南韓射箭女子團體在28日奪金，讓這件事又在推特上被南韓網友傳開，吸引不少網友議論，甚至還有網友提到重啟的《偶像明星運動會》，認為在節目中或許真的有機會可以看到aespa的團員參加比賽，紛紛興奮表示：「想看WINTER參加比賽」、「aespa的KARINA去射箭，感覺會很殺」、「不知道這一次重啟的節目中會有哪些藝人參加，好期待」、「WINTER感覺很適合參加跆拳道比賽。」
其實，這位名叫KARINA WINTER的德國射箭選手，目前已經是退役的狀態，她過去曾經代表德國參加過世界各地的射箭比賽，曾拿下2015年歐洲運動會個人賽金牌、2014年世界室內射箭錦標賽的團體賽銀牌，以及2012年歐洲射箭錦標賽團的團體賽銅牌等佳績。