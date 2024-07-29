批司法不公！黃智賢：對高虹安「太疼惜、太縱容、太寬鬆」

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黃智賢說，高虹安甚至把回扣拿去做其他事物的花費，都被法官剔除在犯罪金額之外。讓她無法接受，認為不是應該公款公用，且公款法用，才是合法的嗎？法官憑什麼開後門讓政客走？試問其他公務員可以這樣做嗎？如果別人不行，為什麼碰到高虹安，就雙標放過？
黃智賢也認為檢察官作不公平，明明國民黨林耕仁是在2022年10月檢舉，檢察官在選前，卻什麼事都不敢做，許多證據就這樣流失；此外檢察官只針對小兔帳本辦案，小兔離職以後的帳，檢察官完全不處理。即使是小兔帳本，也貼心的幫高虹安剔除很多金額，所以起訴的金額只有40幾萬元。
黃智賢也提到，永齡基金會每個月給「Z9」吳達偉10萬元，讓他幫高虹安在網路處理事情，或增聘人員。質疑這樣做是合法的嗎？所有企業都可以對立委這樣資助？1個月10萬、1年120萬，還是只有永齡跟高虹安可以？
此外，李忠庭是高虹安男友，自己也從國家領高虹安助理薪水，又對助理下指令。可是媒體報導指出李忠庭的勞健保，4戶是在永齡這裡，且每個月領高薪，這又是怎麼回事？檢察官顯然遇到永齡就止步。最後提到高虹安一系列騷擾證人跟串證滅證的作為，司法似乎都假裝沒看見。
綜觀上述論點，黃智賢強調司法確實對高虹安不公平，「太疼惜，太縱容，太寬鬆。」