今日廣場》方野／藍營別再耍嘴皮！台南治水成績不容抹黑

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南台灣淹大水，成為藍營民代這兩天狂轟猛炸的「主旋律」，拿災情打前瞻翻車，滿口風涼話。說真的，百年一遇的大雨誰也不願碰到，負責任的政治人物第一時間該想的，是如何團結救災，而不是在颱風天噴政治口水，在災民的傷口上灑鹽。
提到治水，我們讓數據來說話。
過去數十年，中央政府已投入大量經費在大台北地區的治水工程，累積超過1800億元。這些經費主要用於「大台北防洪計畫」、「基隆河整治工程」等大型計畫，使台北市達到200年防洪頻率保護標準，都市排水系統也能應對每小時78毫米的降雨。反觀台南，根據監察院報告，台南市在前瞻基礎建設第一期至第三期特別預算「水環境建設」相關計畫中，核定總經費約為148.6億元，其中中央補助金額約為72億元。這些經費主要用於河川整治、排水改善、水庫清淤等項目，以提升台南市的防洪能力。
台北市面積270平方公里，台南市面積2200平方公里，台南市是台北市8.5倍，治水預算有台北市的8.5倍嗎？數據很清楚，台南的治水預算只有台北市的零頭而已。雙北地區在這幾十年耗資超過上千億經費，加上員山子分洪道。才有如淡水河200年超高防洪標準，台南卻必須逐年申請加上年度預算的有限經費處理非常多水系，以台北市保護標準200年的防洪頻率，南部頂多只有50年。更別說治水成效仍受到許多因素影響，如極端氣候、都市開發等，因此仍需持續投入資源，提升整體防洪能力。
以這次凱米颱風跟2009年的莫拉克颱風相比，凱米颱風在台南造成了大量降雨，多處地區出現大豪雨或超大豪雨的情況。根據報導，台南多條河川水位暴漲到警戒區，其中後壁區和關廟區的淹水深度甚至超過180公分，降雨減緩後，大約在1天內退水。相較之下，莫拉克颱風雨量類似，當時的台南有多處地區遭遇大規模的淹水和土石流，部份地方水深達3公尺，災情極為嚴重，之後更花了整整一個星期才退水。從7天退水進步到1天內退水，從積水最多3公尺到180公分，這難道不是台南15年來治水的成績！
筆者有不少朋友是台南人，回想起莫拉克風災時期，到現在仍是膽顫心驚。莫拉克颱風挾帶龐大水氣，為台南帶來驚人雨量。多個地區累積雨量超過1000毫米，打破歷史紀錄。山區雨勢猛烈，重創山區聚落及基礎設施，平地也出現嚴重積淹水，部分地區水深達數公尺，交通癱瘓，居民受困。當時台南市區多處低窪地區及排水不良區域嚴重積淹水，水深及腰甚至超過一層樓高，許多民眾受困家中或車輛中，等待救援，身心飽受煎熬。
莫拉克颱風對台南造成的災害極為嚴重，不僅帶來驚人雨量及淹水，更引發土石流，重創山區及沿海地區，造成嚴重傷亡及經濟損失，這次風災也促使政府及民眾更加重視防災工作，降低未來災害風險。台南市長黃偉哲上任後，積極完成包括安南區海環抽水站在內的抽水站建設工程共12站、滯洪池共7座。其他多項重大排水工程陸續完工，如三爺溪整治、永康大排等，提升了區域的排水能力。根據台南市政府水利局資料，易淹水面積已從2010年的1萬7000多公頃，減少至2023年的4000多公頃，顯示治水工程確實發揮一定效果。
這次凱米颱風來襲，可以看到台南市在治水方面已取得成果。但在極端氣候的挑戰下，未來需要持續投入資源，並結合工程手段與非工程手段，才能有效提升台南市的防洪能力，保障市民的生命財產安全。在天災面前，我們必須懷抱著謙卑的心，千萬不要把當大自然的反撲當作笑話來消遣，正如台南市長黃偉哲所言：「天龍國觀點攻擊南部淹水，災民情何以堪」。
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