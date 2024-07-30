天氣預報／低壓帶掃台！氣象署：今全台有雨 豪大雨警戒範圍出爐
中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米颱風遠離後，菲律賓東方外海持續有一些低壓系統向台灣附近移動，今（30）日持續帶來較豐沛水氣，東半部地區及恆春半島不定時有「短暫陣雨或雷雨」，其它地區午後則要留意「局部短暫陣雨或雷雨」，西半部地區容易有短延時大雨或豪雨發生。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司則說明，由於太平洋高壓勢力逐漸增強，明（31）日開始午後雷雨減少，天氣會變得相對較為穩定，溫度也會相當炎熱，預估一直到週末期間，將會有一段「很夏天」的天氣型態。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至34度
📍新北市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至34度
📍桃園市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏26至33度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至32度