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天氣預報／低壓帶掃台！氣象署：今全台有雨　豪大雨警戒範圍出爐

▲低壓系統向台灣附近移動，今（30）日持續帶來較豐沛水氣，西半部地區容易有短延時大雨或豪雨發生。（圖／記者朱永強攝）
▲低壓系統向台灣附近移動，今（30）日持續帶來較豐沛水氣，西半部地區容易有短延時大雨或豪雨發生。（圖／記者朱永強攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米颱風遠離後，菲律賓東方外海持續有一些低壓系統向台灣附近移動，今（30）日持續帶來較豐沛水氣，東半部地區及恆春半島不定時有「短暫陣雨或雷雨」，其它地區午後則要留意「局部短暫陣雨或雷雨」，西半部地區容易有短延時大雨或豪雨發生。

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天氣風險公司則說明，由於太平洋高壓勢力逐漸增強，明（31）日開始午後雷雨減少，天氣會變得相對較為穩定，溫度也會相當炎熱，預估一直到週末期間，將會有一段「很夏天」的天氣型態。

▲明天水氣仍較多，部分地區容易有大雨和豪雨發生，週三後才會轉為較穩定的天氣。（圖／中央氣象署）
▲今天水氣仍較多，部分地區容易有大雨和豪雨發生，週三後才會轉為較穩定的天氣。（圖／中央氣象署）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至34度
📍新北市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至34度
📍桃園市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至34度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏26至33度

🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至32度

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