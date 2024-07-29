經濟部投審會通過8件投資案　台積電增資海外1644億元金額最多

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其次則是世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR，與恩智浦半導體合資興建一座12吋晶圓廠，研擬將採用130奈米至40奈米製程技術。經濟部表示，此案考量為成熟技術且有助於世界先進與合作客戶增加市佔率，長期有助於國內半導體提升國際競爭力，因此同意對外投資。
第3案為豐群水產分別以1.9億美元及3,500萬美元，提供一年期以上貸款予美國、加拿大相關業務。第4案遠鼎投資以5600萬美元投資百慕達從事經營投資控股業務。
此外，上市櫃公司對中國投資方面，投審會通過2案，第1案為台塑、台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼有限公司，從事經營不鏽鋼半製品，熱軋不鏽鋼捲、冷軋不鏽鋼捲等產銷業務。第2案為通過亞洲水泥，以1.8億美元收購香港上市公司英屬開曼群島ASIA CEMENT (CHINA) HOLDINGS CORPORATION28.2%股權，並間接取得亞東投資有限公司等15家公司股權。
僑外投資部分為新加坡商BDX TAIWAN HOLDINGS PTE. LTD.以新台幣16.2億元增資數據匯台灣股份有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務。