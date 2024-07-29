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經濟部投審會通過8件投資案　台積電增資海外1644億元金額最多

▲經濟部投資審議會今（29）日核准8件投資案，其中，金額最大案件為通過台積電以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.最多。（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部投資審議會今（29）日核准8件投資案，其中，金額最大案件為通過台積電以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.最多。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

經濟部投資審議會今（29）日召開第10次會議，共核准8件投資案，其中，金額最大案件為通過台積電以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務。其次是世界先進因應全球客戶及國際市場需求，以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR，與恩智浦半導體合資興建一座12吋晶圓廠。

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經濟部投審會今日核准8件投資案，對外投資方面，今天核准4案，第1案也是金額最大案件，為台積電以50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務。據悉與台積電為了匯率避險有關。

其次則是世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR，與恩智浦半導體合資興建一座12吋晶圓廠，研擬將採用130奈米至40奈米製程技術。經濟部表示，此案考量為成熟技術且有助於世界先進與合作客戶增加市佔率，長期有助於國內半導體提升國際競爭力，因此同意對外投資。

第3案為豐群水產分別以1.9億美元及3,500萬美元，提供一年期以上貸款予美國、加拿大相關業務。第4案遠鼎投資以5600萬美元投資百慕達從事經營投資控股業務。

此外，上市櫃公司對中國投資方面，投審會通過2案，第1案為台塑、台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼有限公司，從事經營不鏽鋼半製品，熱軋不鏽鋼捲、冷軋不鏽鋼捲等產銷業務。第2案為通過亞洲水泥，以1.8億美元收購香港上市公司英屬開曼群島ASIA CEMENT (CHINA) HOLDINGS CORPORATION28.2%股權，並間接取得亞東投資有限公司等15家公司股權。

僑外投資部分為新加坡商BDX TAIWAN HOLDINGS PTE. LTD.以新台幣16.2億元增資數據匯台灣股份有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務。

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