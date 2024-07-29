以善傳家　德興實業善舉無疑再捐巡邏車

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甘蔗里守望相助隊巡邏車捐贈典禮今在潭子區甘蔗里甘蔗崙三官大帝廟前廣場舉行，民政局長吳世瑋表示，近期台中市治安評比創多項佳績，除感謝警察同仁守護城市治安，也要感謝守望相助隊長期站在第一線提供巡守服務，對鄰里治安維護助益不少。俗話說，「工欲善其事、必先利其器」，巡邏車對里隊而言是執勤任務的重要工具，德興實業社的善舉無疑是為里隊注入了一劑強心針，大為提振隊員巡守士氣，相信全新車輛將可提高里隊巡邏效能，強化社區安全網絡。
立委楊瓊瓔說，德興實業社董事長林陳麗華及負責人林文意，延續創辦人善盡企業責任精神，積極投入社會公益，長期透過在地關懷、回饋鄉里，充分展現台灣人的精神，更可說是台中人的驕傲。
市議員蕭隆澤指出，德興實業社從潭子起家，延續長輩的善行義舉，取之於社會、用之於社會，善盡企業愛鄉愛土的社會責任，實屬難能可貴，由衷感謝德興實業社對於里隊的支持，期盼藉此拋磚引玉，號召各界重視共同響應給予支持，相信對地方守望相助隊的運作會有更實質的幫助。
潭子區長劉汶軒表示，德興實業社前董事長林昭正長期以公司名義捐贈市府消防局救護車輛，至今捐贈數量高達8台，他逝世後，公司持續回饋鄉里，今捐贈的巡邏車則是該公司捐贈的第2部車輛，為地方治安維護及消防緊急救護工作貢獻心力，也期盼德興實業社的善行能鼓勵更多社會資源挹注，打造台中成為更安居樂業的幸福城市。
潭子區甘蔗里守望相助隊長林顯鍟說，甘蔗里守望相助隊共有63名隊員，里內設有50個巡邏點，林文意女士是里隊的顧問，有感於隊內巡邏車輛老舊，便興起捐贈里隊全新巡邏車，期提升隊員巡守的安全性。
民政局表示，市府相當重視里守望相助隊巡邏車輛使用安全，每年均編列預算補助各區新購或汰換車齡老舊、已逾使用年限的巡邏汽、機車；另為使巡邏執勤工作更加完備，每月也補助區里守望相助隊巡邏工作費、裝備費，充實里隊裝備。此次十分感謝德興實業社的善行義舉，與市府攜手做守望相助隊強而有力的後盾，一起為市民營造更優質的生活環境。