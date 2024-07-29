台中2大5小全家食物中毒！禍源疑來自傳統早餐店 食安處要查
台中市清水區今天發生疑似食物中毒事件，到台中找朋友的一家7口，陸續出現上吐下瀉狀況。市府食安處表示，這家人於凌晨2時20分左右，在大雅區某家傳統早餐店吃了鐵板麵、小籠包、煎餃、米漿、奶茶、豆漿等餐點，3點多陸續出現嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀。由於該業者白天尚未開始營業，食安處將於營業時間派員稽查及抽驗，
記者顏幸如／台中報導
台中清水區中山路一處民宅今（29）日發生食物中毒意外，患者被送往梧棲童綜合醫院治療。據了解，7人為2名成年人和5名未成年小孩，包括43歲陳男、41歲吳女，未成年者分別為7、8、12、13、16歲，患者表示吃完宵夜後身體不適，院方初步診斷為感染性腸胃炎。
衛生局表示，食安處於下午4點左右接獲醫院通報，7人於今日凌晨2時20分於大雅區某傳統早餐店，食用鐵板麵、小籠包、煎餃、米漿、奶茶、豆漿等餐點，3時起陸續出現嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀。經查該業者尚未開始營業，食安處將於營業時間派員到現場稽查及抽驗，若後續調查結果為業者供應之餐食所造成，將依規定處辦。
食安處說明，屆時如染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，將依違反《食安法》第15條及同法第44條，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反《食安法》第49條移送司法偵辦。