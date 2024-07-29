Energy嗨唱勾回憶殺！棒棒堂合體機率飆過70％ 王子價碼成關鍵
「唱跳天團」Energy睽違21年再度合體，上週末在小巨蛋連唱2場，勾起歌迷們滿滿回憶殺！同樣出身男團「棒棒堂」的阿緯（劉峻緯），跨界餐飲業邁向第十年，今（29）日出席自創餐飲品牌開幕活動，提到欣賞完Energy演唱會後很感動：「（合體機會）超過70％！」王子（邱勝翊）力挺站台，卻遭阿緯笑虧「費用」成合體關鍵。
記者黃雅琪／台北報導
Energy回憶殺演唱會上週末圓滿落幕，男團「棒棒堂」出身的阿緯也有到現場欣賞，今日他出席自家餐飲品牌開幕活動，坦言看完演出後滿滿感動，有勾起他當年在團體的青春回憶，對於「棒棒堂」未來合體演出也更有信心了！同團成員王子力挺兄弟、到場站台，他也表示看完Energy演唱會很感動，有一種更往前的動力出現。
王子受訪時透露，團員威廉（廖亦崟）早在5年前就開始統籌、棒棒堂合體計畫，直言以前成功合體的機率只有30％，但今年已經超過70％了！至於2024年底能否順利合體？阿緯沒有把話說死，開玩笑地逗弄團員王子：「不好說，得看王子收費的標準！」
「棒棒堂」6人要合體的最大卡關關鍵，王子不諱言直說「時間」是最大的因素，透露大家心裡都是想要再次聚在一起的；阿緯自嘲是：「被演藝圈耽誤的上班族！」雖然大家的時間卡死、難以團聚，但阿緯認為，能感覺到粉絲真心敲碗合體的心，會好好規劃討論後續。