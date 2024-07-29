明年國防花費將達6300億 白委喊台灣不像以色列「錢要花在刀口」
主責立院外交及國防委員會的民眾黨立委林憶君今（29）日表示，立院下會期就是預算會期，明年度國防預算預估將達4600億元，若加上特別預算與特種基金，將可能高達6300億元，創下歷史新高。她強調，「像以色列或波蘭等防衛壓力大的國家，國防預算都佔GDP的3%以上，台灣在這方面（國防預算GDP佔比）還是有相當的差距」，如果錢沒花在刀口上，再多預算都是浪費。
記者林詠青／台北報導
林憶君指出，像以色列或波蘭等防衛壓力大的國家，國防預算都佔GDP的3%以上，台灣在國防預算方面還是有相當差距。然而國防預算除了總額之外，更要注意的是錢怎麼用，重點在「如何把關預算將錢花在刀口上」。
她認為，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算總額一年比一年高本來就很正常。從國防預算三區分「人維」、「作維」跟「軍投」的角度來看，未來幾年國防部會面對幾個難題，分別是恢復1年期義務役後，產生額外至少160億元的人員維持費用，以及國防部承諾增加作戰訓練產生的作業維持費用。兩者費用提升，最直接的結果就是壓縮軍事投資費用，「偏偏未來國造潛艦的後續艦，可能產生高達2840億元的軍事投資預算需求」。林憶君說，在年度預算成長幅度有限的狀況下，如何分配人維、作維跟軍投三塊預算，非常考驗國防部的智慧。
林憶君呼籲，為應對中共與日俱增的威脅，台灣應該把國防預算提升到GDP的3%，並增加對內採購，「盡量把預算留在國內」，俾利台灣國防產業升級，更促進國家經濟發展。