國科會科普短片徵件啟動 厚植高中職、大專生科研競爭力
國家科學及技術委員會辦理的第二屆「Open Call科普創意松」科普短片徵件競賽今（29）日至10月31日啟動網路報名，作品形式分為59秒短影音（Shorts）、10分鐘至15分鐘的科學影片，高中職或大專院校學生可憑個人或組隊參加，而且歡迎跨校、跨科系，或與傳媒專業的同學跨域合作爭取獎金與榮譽。
記者林則澄／台北報導
國科會主任秘書林廣宏表示，為了推動全民科普，每年持續辦理「台灣科普環島列車」、「Kiss Science-科學開門，青春不悶」全國性科普活動，至於聚焦校園高中與大專院校學生的「Open Call科普創意松」科普短片競賽，則是引領青年學子持續發揮科學創意與影片轉譯能力，依照「高中職組」、「大專組」分別徵件，作品內容是以「科學」、「科技」核心議題，使用大眾化、生活化的語言，傳達正確的科學知識。
林廣宏提到，台灣具有全球依賴的高科技實力，面對人工智慧（AI）時代的浪潮，政府除了持續協助產業數位轉型，推動下一代的人才培育更是重中之重，期許學子，專注自身專長興趣，培養多元能力與跨域合作，期盼透過「Open Call科普創意松」競賽，看到青年學子跨域合作與創意展現，培育更多未來科普傳播人才，厚植源源不絕的科研競爭力。
另外，國科會指出，為了深化科普傳播效益與掌握短影音浪潮，增加短影音（Shorts）獎項，鼓勵學生發揮創意，製作59秒內短影片，期望透過「Open Call科普創意松」競賽，看到年輕學子的科普創意作品，更能將科普教育向下扎根，此外特別規劃導入業師輔導機制，幫助入圍的隊伍辦理培訓營，強化學生影片製作實務能力，建構科普製播人才培育平台，結合國科會科普成果，籌辦相關論壇、互動體驗等交流活動。