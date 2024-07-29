防止擱淺船舶油污染！交通部航港局展開船舶殘油移除作業

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葉協隆說，航港局為維護海洋生態環境，積極督促業者優先辦理船舶殘油移除作業，目前已完成巴西亞號(BASIA)貨輪及多哥籍蘇菲亞號(SOPFIA)貨輪等2艘船舶計51噸之殘油與油污水移除作業，至於確實數量須待公證單位確認。
葉協隆指出，凱米颱風造成8艘船舶擱淺於南台灣，其中3艘擱淺在台南市、2艘擱淺在高雄市、3艘擱淺在屏東縣，這8艘船舶殘餘油料合計370餘噸，航港局依照交通部部長李孟諺指示，於確保人命優先安全無虞下，將油污染防治列為優先執行工作。
航港局每天都召開應變會議，密切掌握各擱淺船舶處置進度，並指示於海象轉趨穩定，兼顧相關人
員登船作業安全前提下，即展開擱淺船舶周邊防污設施佈放及抽油作業，擱淺在屏東縣的巴西亞號輪及擱淺在台南市的蘇菲亞號輪，均已順利抽除殘油。
至於剩餘油料達226噸的依莉安娜(IRIANA)輪，也已展開抽油作業，其餘5艘船舶也將陸續展開抽油作業，相關作業預計於8月5日完成，以化解海洋污染風險，共同維護我國美麗的海岸環境，以及珍貴的海洋生態。
葉協隆並指出，至於鴻盛88號輪所載貨櫃已漂流至興達漁港附近岸際，櫃內所載貨物隨貨櫃破損
外流，為維護環境清潔，航港局已會同高雄市政府環保局及國軍8軍團，展開消毒及該等貨櫃與貨物清除作業，並針對相關船舶漂流貨櫃，航港局亦已發布航船布告，以提醒往來船舶注意航安，並啟動貨櫃打撈作業。