張啟楷挺高虹安轟停職違憲！黃智賢嗆：敢修三審定讞停職？
新竹市長高虹安新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審判決7年4個月、褫奪公權4年，更遭內政部停職停薪，民眾黨立委張啟楷則炮轟停職根本是違憲。對此名嘴黃智賢今（29）日表示，資深媒體人張啟楷如果聽到政客張啟楷說出這種話，「會不會痛斥不已？」更嗆敢不敢修《地方制度法》，敢不敢修改這一條？要不要修改成三審定讞才停職？
記者陳威叡／台北報導
「啟楷兄，你還好嗎?」黃智賢表示，資深媒體人張啟楷，如果聽到政客張啟楷說出這種話，會不會痛斥不已？並翻出《地方制度法》第78條第一項，遭高虹安停職，法律是這樣定的，「敢不敢修改這一條？要不要修改成三審定讞才停職？」
黃智賢說，按照張啟楷的標準，那陳水扁當總統時的貪污狀況，是不是卸任以後，就不用追究？竟然認為貪汙一審有罪的人，有權繼續當方面大員，當一市之長，手上握有大權，大筆一揮可以讓土地、招標、都更等鉅額利益？
黃智賢說，張啟楷不但不認為政客應該有政治責任感，自請下台，反而要捍衛貪汙政客的大權。其所稱工作權，可是政客的權力行使。而身為新科立委，如果要推國會改革，張啟楷第一件要做的，應該是修法，讓政客貪汙的判刑更嚴重，應該立刻修改《立委職權行使法》，讓立委一審有罪就應該停職。
黃智賢說，但張啟楷卻是想方設法，要讓貪污者受到懲戒的年限延後。
怎麼會對貪汙者這樣溫柔體貼？直呼讓她感到太失望了，「你是一點都想不起，我們當時是用一樣的標準，批判陳水扁的。」