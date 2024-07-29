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賀錦麗自稱不懂治國？馬斯克帶頭發AI假影片掀爭議

▲美國總統拜登宣布放棄角逐連任後，副總統賀錦麗成為民主黨最有希望的總統候選人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布放棄角逐連任後，副總統賀錦麗成為民主黨最有希望的總統候選人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國副總統賀錦麗接替現任總統拜登，代表民主黨參戰2024美國總統大選的態勢逐漸明朗，共和黨逐漸加大打擊賀錦麗的力道，就連盟友也尬上一角，早早表態支持共和黨總統參選人川普的世界首富馬斯克，近期在自家社群平台X轉發了一部賀錦麗的深偽影片，掀起爭議，也引發人們對於AI為選舉帶來誤導和製造錯誤訊息的擔憂。

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根據美聯社報導，馬斯克所轉發的這支模仿競選廣告的影片，內容穿插了賀錦麗的照片，配音也神似賀錦麗，並在開頭說，「我，賀錦麗，成為你們的民主黨總統參選人，因為拜登終於在辯論中暴露自己是個老糊塗。謝囉，老喬！」

此外，這名模仿賀錦麗的聲音稱，自己是具有女性和有色人種的「終極多元化候選人」，只要批評她任何一句話，就是性別和種族歧視，藉此嘲諷賀錦麗以及左派。甚至還表示自己對於治理國家一竅不通，但對深層政府的魁儡 (deep state puppet) 來說是一件好事，透過陰謀論反諷拜登和賀錦麗都是魁儡。

這部影片是由一名X使用者Mr Reagan發布，儘管該帳號有表明是諷刺的作品，但馬斯克轉發時隻字未提，甚至還表示這太棒了來嘲諷。

馬斯克轉發後，吸引了破億人次瀏覽，但馬斯克的貼文隨遭到X使用者質疑，可能已違反自家平台的政策規定，因使用者不得分享可能欺騙或迷惑人們並導致傷害的合成、操縱或斷章取義的媒體影像。

美聯社指出，隨著美國總統大選逐漸逼近，人工智慧生成的擬真圖像、影片或音訊片段，如何被用來誤導政治現實。引發關注，它人工智慧工具變得越來越容易獲得，迄今為止聯邦政府卻仍然缺乏規範，使得人工智慧現行的政治法制下，都留給各州和社交媒體平台來主導。

針對這場風波，賀錦麗競選團隊發言人艾倫伯格(Mia Ehrenberg)表示，「我們相信美國人民想要副總統賀錦麗提供的真正的自由、機會和安全；而非馬斯克和川普的虛假、操弄謊言。」

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