鴻海攜手XTC推動「半導體與AI氣候創新大賽」　積極投資新創公司

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XTC由美國矽谷風險投資家索亨（Young Sohn）和Bill Tai創立，為加速新創企業的平台，藉由新創企業競賽、創新競賽與尖端科技交流論壇、領袖和網絡交流活動，為新創者提供全球能見度、風險投資和企業合作，自2015年以來，XTC決賽選手已籌集超過44億美元的投資資金。
鴻海表示，身為全球電子製造領導者，集團在產業專業知識、前瞻性創新及對環境、社會和治理（ESG）的承諾，透過本次合作將進一步深度整合，同時推動綠色製造和智慧生產環保解決方案。並表示除了支持今年競賽外，也會積極投資下一代擁有深度技術的新創公司。
鴻海表示，此次Semi與AI氣候創新大賽中，將憑藉廣泛的製造和技術實力，後續為創新企業提供基礎需求、指導和全球各地的資源服務。而此次合作也將促進實現聯合國永續發展目標，解放創新可能性，推動有影響力的變革，透過比賽發掘和支持能解決重大全球挑戰的下一代創新者，朝推動產業革新、更永續發展的世界向前邁進。
劉揚偉表示，半導體與AI是推動人類永續發展的兩大關鍵技術，這項協助半導體與AI新創業者的挑戰計畫，也與鴻海推動理念一致。此次與XTC合作，期待看到新銳新創者利用強大且多功能的技術致力創新，為善而行。
三星半導體顧問委員會主席、Walden Catalyst Ventures創始管理合夥人以及Extreme Tech Challenge聯合創始人索亨表示，我們的使命是運用科技的力量，來應對氣候變化的緊迫挑戰，此次合作代表將往前跨出重要的一步。並提到透過鴻海的製造專業知識和XTC的全球網絡，雙方合作為新創家提供擴展解決方案所需的平台和動力。