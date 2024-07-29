巴黎奧運／詹皇率美國輕鬆奪首勝！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

奧運男籃／有KD當隊友真爽！LeBron James：跟他一起打球是種享受

▲Kevin Durant傷癒復出首戰全場9投8中，三分球5投5中，砍下23分，正負值+20，LeBron James賽後直言對方能在自己身邊打球是一種享受。（圖／翻攝自USA Basketball X）
▲Kevin Durant傷癒復出首戰全場9投8中，三分球5投5中，砍下23分，正負值+20，LeBron James賽後直言對方能在自己身邊打球是一種享受。（圖／翻攝自USA Basketball X）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James和「KD」Kevin Durant在同一支球隊打球的畫面如何？美國男籃在巴黎奧運首戰以110：84大勝塞爾維亞的表現回答了這個答案。而相較於球隊其他人至少都打了幾場熱身賽找狀態，Durant傷癒回歸就直接打高強度正式比賽，並攻下全隊最高的23分，一球比一球難度還高，有這樣的隊友無疑讓人感到安心，連James賽後都說：「有他在身邊打球是一種享受。」

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巴黎奧運美國男籃全員出動，要報去年世界盃丟金的一箭之仇，James、Durant聯手Stephen Curry是全世界球迷最期待的畫面，首場比賽James和Durant兩位老將，讓世界看到為什麼他們是過去十年最佳的前鋒。

KD、詹皇同場飆分　塞爾維亞成苦主

昨晚James和Durant攜手發威，兩人上半場一度13投13中，全場則是27投17中，攜手攻下 44 分，帶領美國隊啃下強大的塞爾維亞。過去詹皇和KD大多時候在NBA作為對手交鋒，此役Durant在場上轉換推進頂人強投的三分，James應該特別有印象，因為當年這經典的畫面，苦主就是他自己。

此役Durant全場9投8中，三分球5投5中，砍下23分，正負值+20，而且不要忘記他才剛剛復出，理應來說還需要一段時間找狀態，但「死神」完全不需要熱機，就揮舞著鐮刀，幫助美國隊在上半場戰情最艱困之時，頂住了塞爾維亞的一波反撲。

詹皇：有Durant在自己身邊打球是一種享受

James賽後受訪時坦言，十分享受與Durant搭檔鋒線的感覺，看著他和自己穿同一件球衣感受很棒：「有Durant在自己身邊打球是一種享受，他在練習中做的一切都是為了進入比賽節奏，所以他能打出這樣的表現不會讓人感到意外。」

而Curry也給自己昔日金州勇士隊的隊友高評價，「他打出任何表現都不奇怪，他上半場的發揮很完美，好像拿了21分吧。真的很特別。他非常熟悉這個舞台，這就是為什麼他能成為美國男籃歷史得分王。」

▲美國男籃「詹杜合體」，LeBron James攜手Kevin Durant攻下44分，兩人率隊打爆塞爾維亞，這支球隊在攻防兩端都無懈可擊。（圖／翻攝自USA Basketball）
▲美國男籃「詹杜合體」，LeBron James攜手Kevin Durant攻下44分，兩人率隊打爆塞爾維亞，這支球隊在攻防兩端都無懈可擊。（圖／翻攝自USA Basketball）

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