奧運男籃／有KD當隊友真爽！LeBron James：跟他一起打球是種享受

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KD、詹皇同場飆分 塞爾維亞成苦主
昨晚James和Durant攜手發威，兩人上半場一度13投13中，全場則是27投17中，攜手攻下 44 分，帶領美國隊啃下強大的塞爾維亞。過去詹皇和KD大多時候在NBA作為對手交鋒，此役Durant在場上轉換推進頂人強投的三分，James應該特別有印象，因為當年這經典的畫面，苦主就是他自己。
此役Durant全場9投8中，三分球5投5中，砍下23分，正負值+20，而且不要忘記他才剛剛復出，理應來說還需要一段時間找狀態，但「死神」完全不需要熱機，就揮舞著鐮刀，幫助美國隊在上半場戰情最艱困之時，頂住了塞爾維亞的一波反撲。
詹皇：有Durant在自己身邊打球是一種享受
James賽後受訪時坦言，十分享受與Durant搭檔鋒線的感覺，看著他和自己穿同一件球衣感受很棒：「有Durant在自己身邊打球是一種享受，他在練習中做的一切都是為了進入比賽節奏，所以他能打出這樣的表現不會讓人感到意外。」
而Curry也給自己昔日金州勇士隊的隊友高評價，「他打出任何表現都不奇怪，他上半場的發揮很完美，好像拿了21分吧。真的很特別。他非常熟悉這個舞台，這就是為什麼他能成為美國男籃歷史得分王。」
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