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無尊患妥瑞氏症看身心科！醫生竟要求「買機車練甩尾」　他秒傻眼

▲藝人無尊透露，因為患有妥瑞氏症，以前常去身心科報到，當時的醫生曾對無尊說，去學甩尾可以適當放鬆情緒，讓他超傻眼。（圖／緯來綜合台提供）
▲藝人無尊透露，因為患有妥瑞氏症，以前常去身心科報到，當時的醫生曾對無尊說，去學甩尾可以適當放鬆情緒，讓他超傻眼。（圖／緯來綜合台提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

藝人無尊效果十足，是各大節目常客，先前他上節目《女王大人》分享過去就診的難忘經驗，透露因為患有妥瑞氏症，以前常去身心科報到，當時的醫生曾對無尊說，去學甩尾可以適當放鬆情緒，讓他傻眼直呼：「太奇怪了！」

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▲護理師上《女王大人》分享醫護人員的辛酸故事。前排左起)護理師紅紅、護理師AN9、護理師Jasmine。後排左起)范瑞君、曾國城、護理師許又歡、巴鈺、無尊、護理師舒寶
▲護理師上《女王大人》分享醫護人員的辛酸故事。（前排左起）護理師紅紅、護理師AN9、護理師Jasmine。（後排左起）范瑞君、曾國城、護理師許又歡、巴鈺、無尊、護理師舒寶。
《女王大人》日前邀請范瑞君、無尊，和5位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件。無尊透露自己因為妥瑞氏症的關係，以前常去身心科就診，當時遇到一位醫生跟無尊說吃藥副作用很強，最主要的是要讓自己情緒放鬆，叫無尊去學甩尾可以適當放鬆情緒，還稱病情會馬上好轉，當時還在就學時期的無尊沒有摩托車，醫生還叫無尊去買一台，說甩尾很紓壓，讓無尊驚呼：「太奇怪了！」

台灣醫護人員除了人力短缺以及常態性工作超時問題以外，還會遇到許多讓護理師難為的不合理要求，在加護病房有6年經歷的護理師AN9分享，加護病房因為1天只有2次會客時間，1次半小時，所以病人的所有生活起居，護理師都要負責，每天都要幫病人床上沐浴，再換掉整套床單、棉被跟衣服，但家屬還會再要求2天要幫病人洗一次頭，甚至會檢查洗髮精有沒有變少，讓人手不足的護理師壓力爆表。

▲護理師AN9上《女王大人》分享加護病房人力短缺辛酸無奈。（圖／緯來綜合台提供）
▲護理師AN9上《女王大人》分享加護病房人力短缺辛酸無奈。（圖／緯來綜合台提供）
AN9分享有習慣性便祕的病人，甚至會開口要求：「大不出來可以幫我挖嗎？」主持人曾國城詢問在場護理師，是否都有過這樣的經驗，結果每個人都點頭表示有替病人挖過糞石的經驗，讓曾國城忍不住要現場眾人掌聲鼓勵，獻給這些辛苦的護理師們。

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