桃源國中遭颱風土石流侵襲　國軍市府團隊助恢復校園

高雄市桃源國中受凱米颱風帶來豪大雨影響，校內遭大量土石流進校園，28日聯外道路（東莊橋）搶通後，下午區公所即進場協助清理。市府第一時間聯絡軍方協助，今（29）日上午進行現勘，下午重機具進場支援清理校園，高市府教育局長吳立森一早趕赴桃源國中關心災後復原情形。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局指出，桃源區現因仍有三個部落的聯外道路明霸克露橋遭大雨沖斷，目前救災係以搶通聯外道路為優先。惟經教育局昨日透過市府提出國軍支援兵力，市府立即指示民政局、區公所協調機具調度，感謝區公所昨日下午已先行調派一台鏟裝機（山貓）支援校園清除作業，經今天上午現勘後，下午將由陸軍54工兵群20人、2部怪手、1台鏟土機、1部裝土機進行土石清除作業。
吳立森今早親自到桃源國中關心，並帶了鋤頭和耙子及運動飲料，提供現場人員使用及補充水份，對於校長陳世明昨日號召部落年輕人前來協助整理校園表達感謝之意。吳立森表示，教育局將會盡力協助學校恢復校園，並提供校園災後重建所需費用，希望學校能順利於八月底如期開學。
桃源國中校長陳世明表示，目前桃源區因自來水管遭土石流沖刷破壞，所幸教育局於去年協助學校設置一座50噸加蓋鋁合金水塔讓學校目前仍有自來水可使用。目前校園內流入大量土石，因此急迫需要大型機具及人力支援來協助整建，希望可以趕在下次大雨來襲前，儘快將校園恢復原狀。
此次凱米颱風帶來豪大雨影響，緊鄰桃源國中旁原本的乾涸河床因颱風大豪雨改道，河水直接繞過校園1樓教室及穿過體育場邊緣，造成校園逾5,000平方公尺遭土石掩埋。囿於山區人力物力短絀，市府亦持續調度大型重機具進場協助清運，確保開學前完成校園復原，讓學生能安心上學。