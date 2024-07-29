日本唐吉訶德外國遊客必買什麼？店家公開「三大人氣商品」
由於日圓疲軟影響，全球遊客大舉湧入日本觀光，進行消費活動，許多外國觀光客必訪的唐吉訶德（DON DON DONKI）也因此受惠，位於澀谷的唐吉訶德總店觀察到觀光客銷售型態的改變，並揭露了最受外國客歡迎的3大商品。
國際中心顏得智／綜合報導
根據日媒《ITmedia》報導，預估2024年外國遊客入境日本的觀光消費金額將達到8兆日圓，外國遊客以前所未有的方式享受日本旅遊，澀谷身為東京都內外國遊客最多的區域，唐吉訶德總店也設於此，澀谷總店公開了店內最受外國遊客歡迎的三大商品，分別是「一蘭拉麵」、「KitKat」、「毛穴撫子」。
總店提到，「KitKat」在這三大商品中位居銷量龍頭，甚至領先一蘭拉麵，由於口味種類豐富，且多種口味只有在日本才買得到，因此成為外國遊客帶伴手禮的目標，總店甚至設有一面KitKat牆，以供外國遊客帶出境；光是KitKat系列商品，在全日本各分店加總每月銷售額就可達到1億日圓。
至於同樣上榜的毛穴撫子則是日本製造的保養品，含有日本國產米成分，在日本也很受歡迎，外國觀光客也因此感到興趣。
唐吉訶德總店也觀察到，許多來日本的遊客都會購買新的行李箱來裝紀念品。這可能是因為來自歐美的遊客數量不斷增加，且停留時間更長。澀谷總店設置了一個行李箱專區讓遊客能當場購買，並挪出空間讓遊客能打開行李箱放置購買的商品。