強颱凱米打亂航班！旅遊不便險理賠惹議　產險公會一次說清楚

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以這次凱米颱風侵台造成國內機場停飛取消為例，有部分銀行的「信用卡旅行不便險」有包含自本國出發到海外班機延誤取消的保障，但部分銀行「信用卡旅行不便險」不包含自本國出發而在報到前已確定的延誤取消者，或班機延誤產生的費用發生在居住地者不負賠償責任。
因此，產險公會提醒，民眾前往海外旅遊在刷卡付費前，可先向銀行確認其信用卡所提供的「信用卡旅行不便險」班機延誤取消保障是否有包含從本國出發班機延誤取消範圍及承保公司。
如果民眾所使用的銀行信用卡有提供自本國出發班機延誤取消的保障者，這次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具的班機延誤證明及相關費用單據正本向承保該銀行信用卡的保險公司申請「信用卡旅行不便險」理賠。
若民眾所使用的銀行信用卡沒有提供自本國出發班機延誤取消的保障時，產險公會建議，民眾可以投保產險公司所銷售的「個人海外旅行不便險」。目前產險公司所銷售「個人海外旅行不便險」多搭配「旅行平安保險」及「海外突發疾病險」，提供國人海外旅遊行程完整保障。
產險公會也說明，「個人海外旅行不便險」對班機延誤承保約定，被保險人於保險契約的保險期間內，以乘客身分搭乘的定期航班較預定出發時間延誤4小時以上者，保險公司依保險契約約定的保險金額給付班機延誤保險金。只要在保險期間內，實際出發的航班較原預定航班延誤達4小時，「本國出發」也在承保範圍內。
因此，這次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具的班機延誤證明及相關費用單據正本向所投保的保險公司申請「個人海外旅行不便險」理賠。