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強颱凱米打亂航班！旅遊不便險理賠惹議　產險公會一次說清楚

▲凱米颱風襲台，至少近400個航班被迫取消或延誤，也引發投保「旅遊不便險」能否理賠的爭議，產險公會今（29）日也出面說明理賠原則。（圖／翻攝桃園國際機場臉書）
▲凱米颱風襲台，至少近400個航班被迫取消或延誤，也引發投保「旅遊不便險」能否理賠的爭議，產險公會今（29）日也出面說明理賠原則。（圖／翻攝桃園國際機場臉書）

記者顏真真／台北報導

凱米颱風襲台，至少近400個航班被迫取消或延誤，也引發投保「旅遊不便險」能否理賠的爭議。對此，產險公會今（29）日出面說明，已請各會員公司對於保戶申請「信用卡旅行不便險」或「個人海外旅行不便保險」理賠時，儘速進行理賠作業。至於大多數以刷卡支付交通工具及海外住宿費用或旅行團費，刷卡銀行提供的「信用卡旅行不便險」，各家承保項目有所差異，部分銀行是不包含自本國出發而在報到前已確定的延誤取消，或班機延誤產生的費用發生在居住地者不負賠償責任。

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產險公會指出，近年來國人重視休閒活動，疫情解封后，國人到海外旅遊活動驟增，不論是自由行或者參加旅行社安排的行程，大多數以刷卡支付交通工具及海外住宿費用或旅行團費，目前刷卡銀行提供持卡人信用卡「旅行不便險」的保障，但是因各銀行的承保項目有所差異。

以這次凱米颱風侵台造成國內機場停飛取消為例，有部分銀行的「信用卡旅行不便險」有包含自本國出發到海外班機延誤取消的保障，但部分銀行「信用卡旅行不便險」不包含自本國出發而在報到前已確定的延誤取消者，或班機延誤產生的費用發生在居住地者不負賠償責任。

因此，產險公會提醒，民眾前往海外旅遊在刷卡付費前，可先向銀行確認其信用卡所提供的「信用卡旅行不便險」班機延誤取消保障是否有包含從本國出發班機延誤取消範圍及承保公司。

如果民眾所使用的銀行信用卡有提供自本國出發班機延誤取消的保障者，這次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具的班機延誤證明及相關費用單據正本向承保該銀行信用卡的保險公司申請「信用卡旅行不便險」理賠。

若民眾所使用的銀行信用卡沒有提供自本國出發班機延誤取消的保障時，產險公會建議，民眾可以投保產險公司所銷售的「個人海外旅行不便險」。目前產險公司所銷售「個人海外旅行不便險」多搭配「旅行平安保險」及「海外突發疾病險」，提供國人海外旅遊行程完整保障。

產險公會也說明，「個人海外旅行不便險」對班機延誤承保約定，被保險人於保險契約的保險期間內，以乘客身分搭乘的定期航班較預定出發時間延誤4小時以上者，保險公司依保險契約約定的保險金額給付班機延誤保險金。只要在保險期間內，實際出發的航班較原預定航班延誤達4小時，「本國出發」也在承保範圍內。

因此，這次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具的班機延誤證明及相關費用單據正本向所投保的保險公司申請「個人海外旅行不便險」理賠。

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