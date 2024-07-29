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剛撿回100萬現金！蹦闆自曝「穿假貨」發道歉聲明　霸氣全文曝光

▲近期才剛撿回100萬遺失物的蹦闆，今（29）日在IG發布致歉聲明，坦言自己身上的衣服是假貨，並霸氣護愛表示是老婆買的：「這是她的心意。」（圖／IG 1988.bomb）
▲近期才剛撿回100萬遺失物的蹦闆，今（29）日在IG發布致歉聲明，坦言自己身上的衣服是假貨，並霸氣護愛表示是老婆買的：「這是她的心意。」（圖／IG 1988.bomb）

記者施以慧／綜合報導

年僅36歲、透過直播帶貨賺到上億身家的網紅「蹦闆」日前才因為不慎將裝有100萬元現金的愛馬仕鉑金包忘在桃園高鐵站，而引起熱議，不過事後已經透過站務人員協助尋回，最後蹦闆也大方拿出10萬元要酬謝熱心的員工，不過事後被高鐵公司婉拒。沒想到蹦闆近期又再度出事，自曝自己身上穿的名牌套裝是假貨，並發布致歉聲明，表示是老婆贈送的禮物，並貼心表示：「這是她的心意。」讓網友大讚他是真男人。

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日前蹦闆在IG上曬出自己戴著墨鏡、穿著水藍色名牌套裝穿搭的帥照，沒想到被廣大粉絲敲碗，表示希望蹦闆協助代購，而今（29）日蹦闆卻突然在IG上發布道歉聲明，指出該套衣服是假貨：「因為這套衣服的曝光，很多網友，請本店幫忙代購此套裝，但經由多方管道和經驗，本店訂購商品需檢驗，目前確認此套裝商品不符合正品規範，所以無法代購和販售，請各位網友見諒。」

▲蹦闆在IG上曝光水藍色的名牌套裝，沒想到竟有不少網友敲碗要他協助代購。（圖／IG 1988.bomb）
▲蹦闆在IG上曝光水藍色的名牌套裝，沒想到竟有不少網友敲碗要他協助代購。（圖／IG 1988.bomb）
對此，蹦闆也解釋了衣服來源：「這款衣服是我老婆知道我喜歡類似款，網上購買給我的禮物 只是她的心意，也請勿責怪，畢竟這不是他的專業。」最後也強調自己身為公眾人物沒有注意到此事，對粉絲非常抱歉，並表示自己未來會更加注意曝光在媒體上的形象。

貼文一出讓不少粉絲驚呆，紛紛稱讚蹦闆居然能將仿貨穿得跟真品一樣：「仿的被你穿成真的，狠人一個」、「我一直都認為精品真的很看人穿的，有些人可能穿的是仿的，但別人看起來就是正品，有些已經穿了滿版的衣服也是正品，但給人的感覺就是假貨」其他粉絲也非常支持蹦闆，表示喜歡最重要：「反正你很帥」、「還是很好看」、「穿怎樣，自己喜歡就好」、「很帥 支持蹦闆」、「不是正品，還是很帥的啦！」


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