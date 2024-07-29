名家論壇》韋安／《零日攻擊》——「恨」在恐懼蔓延時！？

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報告中指出，中共實施「不靠作戰統治台灣」的戰略。用對台灣社會「破壞與動盪」、「破壞美台關係」、「提升軍事威脅」、「建立實質控制」，等組合配套手段，不必戰爭，就全面佔領控制台灣。
而《零日攻擊》把這份報告，具體的可能性，真實地演出了。據《美國之音》網站報導：
該片刻畫中國對台封鎖後，台灣社媒充斥各種假訊息，如「金門棄守，解放軍成功佔據」、「台灣總統已搭乘私人飛機逃亡」、還有網紅直播主唱衰台灣，呼籲台灣人支持與中國簽訂和平協議等行徑。
隨著「第零日」逼近，片中的台灣社會越加動盪不安，金融市場崩潰、各國啟動撤僑、長期被滲透的黑道則接獲指示對內製造動亂。中國更駭入台灣的電視台，發布影片要台灣人向解放軍舉手投降，並鼓勵舉發「台獨分子」。……
《零日攻擊》把美國智庫的「兵棋推演」，用撼人逼真的電影方式演出來。令觀眾毛孔悚然，台灣現在散漫和平日子，原來危在旦夕。身邊埋伏了那麼多，「第五縱隊」敵對分子，
人民內部看不到、看不清的「敵人」，隨時可能與中共裡應外合，摧毀我們的民主自由，「這可怎麼辦」？
這部電影的投資人，和發想創作團隊，要的就是台灣人，看過這部電影後可以「覺醒」。面對台海危機，最重要的是，「台灣人民的認知與準備」。
時刻對「認知戰」，釋放出的資訊要有提防。也要留意社會和身邊，是否出現「第五縱隊」鬼魅身影。
人在生理上是脆弱的，不像鳥會天上飛，魚會水中游，也沒有走獸的兇猛。但在心理上是發達，有超出萬物的「恐懼反應」能力。
「恐懼反應」源於動物對危險的感知，導致對抗或逃避，也稱戰鬥或逃跑反應。
而且，人是地球上的萬物之靈，最聰明的生物。所以懂得拍一部電影，激發集體「恐懼反應」，來求生和保衛自己
看了《零日攻擊》之後，不少人的「恐懼反應」，選擇與「無形認知戰」&「無影第五縱隊」，勇敢地（也不得不）對抗、戰鬥，因為在一個島上，無處可逃。
選擇對抗和戰鬥人們，更加團結支持和凝聚在「抗中」政黨的號召之下。由恐懼轉換而來的戰鬥力，激發了「殺敵」的憤怒和仇恨。
眼睛過勞佈滿血絲，日夜檢索揭發，網路上一切「認知戰」的痕跡。從一些人的發文和留言中，有時可以意外「抓到」，潛伏的「第五縱隊」分子。
結果，3分1以上的名嘴，從他們現在的言論，就可以被合理的推定，掛「保證」的嫌疑分子。到了戰時，他們一定會馬上現出原形，「呼籲台灣人支持與中國簽訂和平協議」。成為賣台、投敵者。
「第五縱隊」的問題，常令人身心俱疲，有些問題還無法科學界定。幾十萬來自特殊地區配偶，都要列冊防範？
還是只有那幾十個中央？或幾百個地方民代？需要去嚴盯監控。黑道到底是本省掛，還是外省掛，是「第五縱隊」的可能性大一些？
宮廟到底以供奉的神佛類別來區分？還是雖拜同一神明，但要看有沒有熱衷與對岸交流，來比較和判定有「被同路人」的可能？
集體「恐懼反應」會夾雜著憤怒和仇恨。當有人說，「確實有認知戰，但完全失敗了」，「要不然民進黨怎麼可能前後3次，又連3任執政」？「黑道為中國好聲音打架，都被一網打盡」；「頂多潑油漆，欺負一些港獨女星，騷擾銅鑼灣書店的老板」。
馬上得到反擊：「這就是麻痺台灣人『認知戰』，我們才不傻」。
在人類和其他動物中，恐懼由認知和學習等過程調節，恐懼可被判斷為理性，或適當和非理性或不適當。非理性的恐懼被稱為「恐懼症」。但是很難判斷，什麼是「理性」和「非理性」。
在恐懼的極端情況下，可能會導致人身心狀態僵化或癱瘓，也就是身心失常。
還有，「恨」會在恐懼蔓延時，猶然而生。人們開始猜疑、想象，每一個身邊的人，都可能是潛伏的「敵人」。
當恐懼蔓延時，「敵人」越來越多，人與人的「仇恨」，也越來越濃厚。而「仇恨」，往往是最有效率的政治動員。每一「公克」的仇恨，都代表著一定數量的選票。