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小吳致歉十盛爭議後首露面！近況曝光再度惹議　遭酸：流量達人

▲小吳在十盛爆出乳源爭議後致歉多次，今（29）日在IG上曝光近況，發布業配影片，沒想到酸民卻大力抨擊，指出小吳是流量達人。（圖／IG beauty_wu）
▲小吳在十盛爆出乳源爭議後致歉多次，今（29）日在IG上曝光近況，發布業配影片，沒想到酸民卻大力抨擊，指出小吳是流量達人。（圖／IG beauty_wu）

記者施以慧／綜合報導

網紅小吳、紀卜心聯合創立的「十盛熟成奶茶專賣店」日前因為被消基會爆出「拒絕告知使用牛奶品牌」惹議，事後紀卜心和小吳兩人3度致歉，解釋自家的「乳源」不是鮮奶茶，是台灣統一鮮乳加北海道生乳粉配奶精，但仍滅不了火並被網友炎上，高喊：「永遠抵制！」後續紀卜心還因忍無可忍而槓上網友，回嗆對方是文盲，讓爭議越擴越大。而小吳在拍攝致歉影片後，於今（29）日稍早首度露面，在IG上發布業配樂天信用卡影片，沒想到仍被酸民炮轟：「風波上還可以發業配」、「流量達人。」

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▲小吳在影片中鼓勵粉絲去消費，並介紹信用卡如何使用最划算。（圖／IG beauty_wu）
▲小吳在影片中鼓勵粉絲去消費，並介紹信用卡如何使用最划算。（圖／IG beauty_wu）
小吳致歉後首度露面　發布業配影片鼓勵消費

透過小吳發布的動態上可以看到，他現身韓國首爾的樂天免稅店，不僅大肆消費，還和粉絲分享如何購物、如何使用信用卡最划算，以及銀行回饋如何使用和省錢祕訣，最後還買了喜歡的墨鏡，並在文末告知粉絲活動只到年底，鼓勵粉絲趕快來消費。

網友掀兩派論戰　小吳又被炎上：流量達人

該影片才剛釋出，就有不少忠實粉絲在留言區替小吳加油打氣，希望他不要再去理會外界的批評聲浪，不過仍有部分網友不願買單，火力全開要炎上小吳：「果然真的錢來就賺，不在乎到底做錯什麼」、「真厲害，風波上還可以發業配」、「真的是流量達人，趁炎上風波直接賺爆，奶粉們刷起來！」對此有許多不滿的粉絲也回嗆酸民：「公眾人物本來就是靠這些吃飯，難道人犯錯就不能賺錢、不能吃飯了嗎？是想要看到人死才甘願是不是，講錯話有必要嘴成這樣嗎？」而最後小吳在限時動態上更新：「謝謝大家，謝謝。」隨後沒在做出任何回應。

▲小吳、紀卜心為十盛標示爭議2度道歉卻止不住眾人的怒火！網紅狠批「拗得好難看」，並直言：「欺騙又不承認。」（圖／紀卜心IG、小吳IG）
▲小吳（右）、紀卜心（左）為十盛標示爭議3度道歉卻止不住砲轟聲浪，紀卜心甚至一度槓上網友，痛罵酸民是文盲。（圖／IG eatzzz7、beauty_wu）
回顧乳源爭議始末　兩人3度致歉難滅火

事實上，小吳在十盛爆出乳源爭議後，21日與紀卜心在官網上貼了澄清致歉聲明，22日又在IG上發布限時動態表示是個人疏忽造成誤導，26日甚至上傳露臉的道歉影片，指出自己一開始就知道飲料中含有奶精，但自己沒有要欺騙的意圖，讓網友傻眼：「句句都在提不推卸，但句句都是推卸。」

紀卜心槓上網友嗆文盲　批酸民無限上綱

而紀卜心則是因為沒有拍攝露臉道歉影片，而遭到更多砲轟，對此，紀卜心後續槓上網友：「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」事後也強調自己沒有必要滿足所有人的期待，不是用所有人希望的方式道歉，就能被每個人接受，儘管是文字回應，但也感受得到她無奈的心情，但如今在爭議當口，事件要完全平息恐怕還需要時間。

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