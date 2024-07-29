小吳致歉十盛爭議後首露面！近況曝光再度惹議　遭酸：流量達人

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透過小吳發布的動態上可以看到，他現身韓國首爾的樂天免稅店，不僅大肆消費，還和粉絲分享如何購物、如何使用信用卡最划算，以及銀行回饋如何使用和省錢祕訣，最後還買了喜歡的墨鏡，並在文末告知粉絲活動只到年底，鼓勵粉絲趕快來消費。
網友掀兩派論戰 小吳又被炎上：流量達人
該影片才剛釋出，就有不少忠實粉絲在留言區替小吳加油打氣，希望他不要再去理會外界的批評聲浪，不過仍有部分網友不願買單，火力全開要炎上小吳：「果然真的錢來就賺，不在乎到底做錯什麼」、「真厲害，風波上還可以發業配」、「真的是流量達人，趁炎上風波直接賺爆，奶粉們刷起來！」對此有許多不滿的粉絲也回嗆酸民：「公眾人物本來就是靠這些吃飯，難道人犯錯就不能賺錢、不能吃飯了嗎？是想要看到人死才甘願是不是，講錯話有必要嘴成這樣嗎？」而最後小吳在限時動態上更新：「謝謝大家，謝謝。」隨後沒在做出任何回應。
回顧乳源爭議始末 兩人3度致歉難滅火
事實上，小吳在十盛爆出乳源爭議後，21日與紀卜心在官網上貼了澄清致歉聲明，22日又在IG上發布限時動態表示是個人疏忽造成誤導，26日甚至上傳露臉的道歉影片，指出自己一開始就知道飲料中含有奶精，但自己沒有要欺騙的意圖，讓網友傻眼：「句句都在提不推卸，但句句都是推卸。」
紀卜心槓上網友嗆文盲 批酸民無限上綱
而紀卜心則是因為沒有拍攝露臉道歉影片，而遭到更多砲轟，對此，紀卜心後續槓上網友：「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」事後也強調自己沒有必要滿足所有人的期待，不是用所有人希望的方式道歉，就能被每個人接受，儘管是文字回應，但也感受得到她無奈的心情，但如今在爭議當口，事件要完全平息恐怕還需要時間。