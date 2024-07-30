奧運桌球／中國「莎頭」4：2逆轉韓國！混雙金牌戰對決大黑馬朝鮮

我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早朝鮮的「神秘之師」李鄭息／金琴英已經以4：3擊敗香港的黃鎮廷／杜凱琹率，延續他們的黑馬之旅，率先挺進到金牌戰，靜候接下來林鍾勳／申裕斌以及孫穎莎／王楚欽兩組人馬之間的勝者。
上一屆混雙輸給了日本組合後，中國桌球界一直希望能在巴黎奧運拿回這一面金牌，因此本屆莎頭組合被寄予厚望，但也可能是因此壓力過大，手腳施展不太開，而且身為世界第一，他們的打法也被細加研究過，對手皆有備而來，這一次在進入到八強後，他們打得很相當辛苦。
昨天劇情再度上演 中國1：2落後連趕3局晉級金牌戰
昨天對上林昀儒和陳思羽，王楚欽／孫穎莎在局數1：2落後下連趕3局，艱辛地以4：2晉級4強。今天面對韓國組合，他們也再次陷入1：2局面，戰況危急，場邊為數眾多的中國球迷也緊張地大喊加油。
此役第4局莎頭11：5搶下，將局數給扳平，但第5局開局又是以1：4落後，之後他們打出6：1的高潮反超，以11：7逆轉拿下聽牌。第6局中國組合打鐵趁熱，很快打出4：1的優勢，不過之後林鍾勳／申裕斌回敬5：1的攻勢反超，雙方之後開始拉鋸，比分形成9：9，之後中國先拿到1個賽點，孫穎莎的發球直接讓林鍾勳回出界，比賽也就此分出勝負。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。