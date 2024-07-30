獨／大稻埕煙火7/31規模2倍！4觀賞點　他推一處「拍出最美煙火」

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🟡「2024大稻埕夏日節」
📍時間：只剩兩場，為7月31日與8月10日（8月3日僅表演與市集，無煙火秀）
📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園
📍煙火施放時間：
7月31日(三)，晚間20:00~20:05，共計300秒；
8月10日(六)晚間20:00~20:08，共計480秒。
🟡觀賞點推薦與拍照優缺點：
根據北市觀傳局推薦，除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，還包含北門廣場、敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）、迪化運動公園、三重忠孝碼頭等。旅遊作家許傑經營部落格「旅行圖中」，經常走訪國內外知名景點，也出過多本旅遊著作，他針對「能拍出最美照片」為考量，分析四個觀賞點的優缺。
📍3號、5號水門
離北門捷運站最近，步行約5分鐘。離煙火施放點最近，攝影愛好者熱門選擇，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但是相對來說，卡位的民眾也相當多。
📍北門廣場
捷運北門站步行需3分鐘，離捷運站最近，許傑提到，這裡是這兩年新崛起的點，但是離施放地點稍遠，許傑認為煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景。
📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）
捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大，可欣賞到台北橋與煙火同框，而觀景平台有居高臨下之優勢，視野廣闊，盡覽煙火與淡水河風光。但是許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，單純欣賞無妨，但是拍照的話，前後的煙火的花色都疊在一起，顯得沒有那樣漂亮。
📍三重忠孝碼頭- 許傑最推👍
捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處，與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。距離施放點略遠，但可同時欣賞到人潮、河景與煙火。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優，拍起來會是最經典的。
🟡如何前往？
📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。
📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門，離會場最近之捷運站。
📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。
🟡舞台表演
7月31日的舞台表演提前至下午16時30分開唱，主題為「知足常樂青少年」，包括創作歌手「蔡題謙」、打倒三明治主唱「王欣茹」、金曲獎入圍新人的「鄒序」、去年推出首張EP的「夢遊旅人」、征服過各大音樂節的樂團「憂憂yo-yo」，以及Z世代樂團「公館青少年」，攜手打造一場專屬大稻埕的音樂對話。
🟡交通管制
觀傳局提到，7月31日晚間7時至9時30分，將針對活動周邊市區道路進行交通管制，並視情況擴大彈性管制範圍，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。
另大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車），邀請民眾搭乘捷運到大橋頭站或雙連站、北門站，再步行至水門進入活動場域，共同維護周邊交通順暢。