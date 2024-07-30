中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

獨／大稻埕煙火7/31規模2倍！4觀賞點　他推一處「拍出最美煙火」

▲2024大稻埕夏日節明日7月31日晚間8時，將施放300秒煙火秀，還將整併原7月24日煙火，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」，本文整理四大最佳觀賞點，而旅遊作家將以「能拍出最美照片」為考量，分析優劣等資訊。（圖／記者陳人豪攝）
▲2024大稻埕夏日節明日7月31日晚間8時，將施放300秒煙火秀，還將整併原7月24日煙火，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」，本文整理四大最佳觀賞點，而旅遊作家將以「能拍出最美照片」為考量，分析優劣等資訊。（圖／記者陳人豪攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「2024大稻埕夏日節」日前因凱米颱風來襲，暫停各項活動。臺北市政府觀光傳播局宣布，「水岸光廊」燈飾、藍色水路優惠船票兌換活動即日起全面恢復，而明日7月31日晚間8時即將施放的300秒主題煙火秀，還將整併原7月24日煙火秀，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」，舞台演出也將擴大辦理。《NOWnews今日新聞》整理四大推薦最佳觀賞點，而旅遊作家許傑將以「能拍出最美照片」為考量，分析優劣等資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀傳局指出，7月31日晚間8時將施放300秒煙火秀，主題更新為「臺北星夜光耀稻埕」，整併7月24日的煙火發數、加長施放面寬，煙火雙點對稱，更加壯觀，透過大型閃爍煙火，象徵臺北夜空及光明燦爛的未來，帶給觀眾大型視覺饗宴。

▲2024大稻埕夏日節明日7月31日晚間8時，即將施放的300秒主題煙火秀，還將整併原7月24日煙火，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」。（圖／記者葉政勳攝）
▲2024大稻埕夏日節明日7月31日晚間8時，即將施放的300秒主題煙火秀，還將整併原7月24日煙火，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」。（圖／記者葉政勳攝）
🟡2024大稻埕夏日節」

📍時間：只剩兩場，為731日與8月10日（8月3日僅表演與市集，無煙火秀）

📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園

📍煙火施放時間：

7月31日(三)，晚間20:00~20:05，共計300秒；

8月10日(六)晚間20:00~20:08，共計480秒。

🟡觀賞點推薦與拍照優缺點：

根據北市觀傳局推薦，除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，還包含北門廣場、敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）、迪化運動公園、三重忠孝碼頭等。旅遊作家許傑經營部落格「旅行圖中」，經常走訪國內外知名景點，也出過多本旅遊著作，他針對「能拍出最美照片」為考量，分析四個觀賞點的優缺。

▲大稻埕夏日節活動場地配置圖（圖／北市府觀傳局提供）
▲大稻埕夏日節活動場地配置圖（圖／北市府觀傳局提供）
📍3號、5號水門
離北門捷運站最近，步行約5分鐘。離煙火施放點最近，攝影愛好者熱門選擇，可直接拍攝到煙火在淡水河上的倒影，但是相對來說，卡位的民眾也相當多。

▲3號、5號水門離大稻埕煙火施放點最近，一向是攝影愛好者熱門選擇。(圖／翻攝大稻埕夏日節官網)
▲3號、5號水門離大稻埕煙火施放點最近，一向是攝影愛好者熱門選擇。(示意圖／翻攝大稻埕夏日節官網)
📍北門廣場
捷運北門站步行需3分鐘，離捷運站最近，許傑提到，這裡是這兩年新崛起的點，但是離施放地點稍遠，許傑認為煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景。

▲北門一處離施放地點稍遠，許傑認為煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景。（圖／許傑提供）
▲北門一處離施放地點稍遠，許傑認為煙火稍小，純欣賞煙火的話會感到臨場感不足，但是拍照還可以，可用北門當前景。（圖／許傑提供）
📍迪化運動公園與敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）
捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點相當遠，優點是腹地大，可欣賞到台北橋與煙火同框，而觀景平台有居高臨下之優勢，視野廣闊，盡覽煙火與淡水河風光。但是許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，單純欣賞無妨，但是拍照的話，前後的煙火的花色都疊在一起，顯得沒有那樣漂亮。

▲觀景平台有居高臨下之優勢，但是許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，來此拍照的話，前後的煙火的花色容易疊在一起。（圖／許傑提供）
▲觀景平台有居高臨下之優勢，但是許傑提到，在此處因為角度關係，煙火的花色容易重疊，來此拍照的話，前後的煙火的花色容易疊在一起。（圖／許傑提供）
📍三重忠孝碼頭- 許傑最推👍
捷運台北橋步行需15分鐘，位於三重區忠孝橋下游約300公尺處，與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。距離施放點略遠，但可同時欣賞到人潮、河景與煙火。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優，拍起來會是最經典的。

▲三重忠孝碼頭與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優。（圖／許傑提供）
▲三重忠孝碼頭與對岸臺北市大稻埕碼頭相鄰望。許傑認為，以拍照考量的話，此處距離最佳，煙火後面有台北市為背景，視角與構圖都很優。（圖／許傑提供）
🟡如何前往？

📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。

📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門，離會場最近之捷運站。

📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。


🟡舞台表演
7月31日的舞台表演提前至下午16時30分開唱，主題為「知足常樂青少年」，包括創作歌手「蔡題謙」、打倒三明治主唱「王欣茹」、金曲獎入圍新人的「鄒序」、去年推出首張EP的「夢遊旅人」、征服過各大音樂節的樂團「憂憂yo-yo」，以及Z世代樂團「公館青少年」，攜手打造一場專屬大稻埕的音樂對話。

▲明日7月31日大大稻埕夏日節的舞台有表演活動，將於16:30就開場。（圖／北市觀傳局提供）
▲明日7月31日大大稻埕夏日節的舞台有表演活動，將於16:30就開場。（圖／北市觀傳局提供）
🟡交通管制
觀傳局提到，7月31日晚間7時至9時30分，將針對活動周邊市區道路進行交通管制，並視情況擴大彈性管制範圍，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。

另大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車），邀請民眾搭乘捷運到大橋頭站或雙連站、北門站，再步行至水門進入活動場域，共同維護周邊交通順暢。

圖多／大稻埕煙火點亮夜空！連發300秒無冷場　慶台北建城140週年

大稻埕煙火7/17登場！「施放時間、觀賞地點、交通管制」一次看

2024大稻埕煙火今晚8點登場！300秒煙花在家看　5直播平台懶人包

唐宮回來了！蒙古烤肉3家CP值超高　菜色、餐價「最低499吃到飽」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代