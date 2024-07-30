奧運現場／莊智淵看到拍手叫好！高承睿快意2連勝 闖男單16強
2024巴黎奧運桌球項目，台灣19歲「天才新星」高承睿今（30）日男單32強對上羅馬尼亞選手Eduard Ionescu，高承睿以總局數4：1擊敗Ionescu，順利闖進男單16強，在奧運初體驗取得了2連勝，而本場師父「桌球教父」莊智淵也在場邊親自坐鎮，看到徒弟打出好表現，興奮地拍手叫好。
特派記者路皓惟/巴黎報導
首戰交手伊朗選手Nima Alamian，經過5局對戰，高承睿以總局數4：1擊敗Alamian，順利闖進男單32強，拿下奧運生涯的第一勝。
今日對手是來自羅馬尼亞的Ionescu，此前雙方從未有過交手紀錄，首局高承睿掌握第4個局點，以13：11順利拿下。第2局高承睿以5：1開局，該局打得相當果決，順利以11：5再下一城。
第3局高承睿在後半段被對手連續得分，以8：11丟掉一局。第4局高承睿馬上調整狀態，正手進攻打得對手措手不及，該局再以11：6收下，取得聽牌優勢。
決勝第5局，高承睿招牌連續技奏效，反手發力銜接正手補板，在6：4領先後，逼得對手Ionescu喊出暫停，回到球桌後，高承睿持續壓制，沒有給對手太多反擊機會，最終以11：7收下本場勝利。